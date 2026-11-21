Em live com Janones, presidente falou sobre reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Rússia e China, realizado nesta semana

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em live realizada neste sábado, 21, no YouTube, que falou para os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirem e "por coincidência ou não eles se reuniram".

Lula disse que realizou ligações para os mandatários em 26 de julho e nos dias 4 e 21 de agosto. "Falei mais de uma hora e meia com cada um deles. O que eu queria? Queria chamar a atenção dos três, que são as três figuras mais importantes do conselho de segurança da ONU, e falei a mesma coisa: 'pelo amor de Deus, se reúnam'", descreveu.

Lula ressaltou a quantidade de conflitos em andamento ao redor do mundo, que ultrapassam os confrontos registrados na Segunda Guerra Mudnial. O presidente disse ainda que pediu a reunião de Putin, Xi e Trump porque eles estariam "desmoralizando a Organização das Nações Unidas". A primeira reunião trilateral entre Rússia, China e Estados Unidos ocorreu na última quinta-feira, 19.



Presença na COP31 foi "a mais importante entre todas as COPs que participamos"



Na live realizada neste sábado, o presidente disse que a presença do Brasil na COP31, realizada em Antália, na Turquia, foi a mais importante entre todas as COPs de que o País já participou.

Lula atribuiu a importância da participação do Brasil no evento ambiental à entrega dos chamados Mapas do Caminho e à criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

O "Mapa do Caminho sobre a Transição para o Afastamento dos Combustíveis Fósseis nos Sistemas Energéticos" estabelece propostas para acelerar a implementação do objetivo. Já o "Mapa do Caminho da Presidência da COP30 para Ampliar Esforços para Parar e Reverter o Desmatamento e a Degradação Florestal até 2030" identifica cinco áreas estratégicas para acelerar a proteção das florestas.

Já o TFFF foi idealizado pelo Brasil e lançado na COP30 e tem meta de US$ 10 bilhões. O objetivo é criar condições para que países que mantêm suas florestas tropicais em pé possam ser recompensados financeiramente por meio da participação de investidores institucionais privados.

"Eu estou muito feliz com a COP, muito feliz com o reconhecimento dos outros países e da sociedade civil de vários países com o papel que o Brasil jogou na COP31", disse Lula ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), que também participa da live.

O presidente iniciou a transmissão dizendo que, na próxima sexta-feira, 27, deve ir à Universidade Federal Fluminense (UFF) em Niterói, agradecer aos estudantes que iniciaram a mobilização social no segundo turno das eleições por sua reeleição.

