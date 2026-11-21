Segundo o Hospital DFStar, ex-presidente de 71 anos deu entrada com dor e distensão abdominal; ele cumpre prisão domiciliar em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um procedimento de limpeza com sonda na madrugada deste sábado (21) após ser hospitalizado em Brasília na noite da sexta-feira (20), informou seu filho, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC). Segundo o parlamentar, as possibilidades serão averiguadas pelos médicos e pode ser necessária uma nova cirurgia.

O Hospital DFStar confirmou, em nota, a internação do ex-presidente, de 71 anos, com "quadro de dor e distensão abdominal", mas ainda não há informações sobre possíveis procedimentos cirúrgicos. Na véspera, a unidade de saúde disse que seriam realizados "exames e investigação diagnóstica". Segundo Carlos, os médicos devem divulgar mais informações ainda na manhã deste sábado.

Leia Também Michelle diz que Jair Bolsonaro fará exames após dor aguda; senadora eleita voltará ao Brasil

Uso de sonda e histórico de cirurgias

"Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", escreveu o parlamentar no Instagram.

"As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio", acrescentou o filho.

Prisão domiciliar

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde começou a cumprir a pena. Depois, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Agora, cumpre prisão domiciliar em residência da família.

De acordo com perícia divulgada em março deste ano, Bolsonaro é portador de múltiplas doenças crônicas, entre elas hipertensão, apneia grave do sono, obesidade, aterosclerose e refluxo gastroesofágico. Ele recebeu 144 atendimentos médicos entre 15 de janeiro e 22 de fevereiro, período de 39 dias, média de quase quatro por dia.