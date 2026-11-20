Após pedido de André Mendonça, o presidente do STF Edson Fachin retirou o sigilo de relatório da PF com mensagens de Vorcaro que mencionam o ministro

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Uma troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria indica que os dois discutiram a criação de um instituto para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em Londres.

A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (20), pelo Blog do Fausto Macedo, do Estadão, com base em conversas analisadas pela Polícia Federal (PF).

Os diálogos vieram à tona após o presidente do STF, Edson Fachin, retirar o sigilo do material elaborado pela Polícia Federal (PF), a pedido do ministro André Mendonça, que abriu mão da confidencialidade das informações relacionadas a ele. O documento tem 35 páginas e reúne mensagens encontradas no celular de Vorcaro que fazem referência ao ministro.

Segundo o Estadão, a conversa sobre a possível criação do instituto foi incluída no relatório por fazer referência ao Instituto Iter, do qual Mendonça foi sócio até setembro.

As mensagens foram trocadas em 28 de março de 2024, durante os preparativos para o 1º Fórum Jurídico – Brasil de Ideias, realizado em Londres no mês seguinte. O evento foi patrocinado por Vorcaro e reuniu autoridades dos Três Poderes, entre elas Alexandre de Moraes. Conforme revelou o Estadão, o ministro também teria participado da organização do encontro e influenciado a lista de convidados.

Na conversa, Fábio Faria encaminhou a Vorcaro trechos de um diálogo que teria mantido com Moraes pelo WhatsApp. Em uma das mensagens, o ministro teria comentado: “Vai achar que vou montar um instituto kkk”. Faria respondeu: “Pode né. Um em Londres é legal”. Na sequência, Moraes teria concordado: “Vambora”.

Ao receber os trechos, Vorcaro questionou quem havia enviado as mensagens. “Alex mandou”, respondeu o ex-ministro. De acordo com a PF, o apelido “Alex” era utilizado por Vorcaro e Faria para se referir a Alexandre de Moraes.

Em outro trecho da conversa, Faria sugeriu diretamente a criação de uma entidade para o magistrado na capital inglesa. “Vamos montar um instituto pra ele em Londres. André Mendonça montou um. Todos estão montando”, escreveu.

O diálogo também mencionou o ministro Gilmar Mendes e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), do qual ele é um dos fundadores. Na mensagem, Faria afirmou que Gilmar estaria preocupado com a possível iniciativa por enxergá-la como uma concorrência ao instituto.

O que diz a lei sobre juízes exercerem outras atividades?

A Constituição Federal proíbe juízes de exercerem outras atividades profissionais além da magistratura e do magistério. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), por sua vez, permite que magistrados participem de empresas na condição de sócios cotistas.

Em abril de 2026, o Estadão também revelou que familiares de Alexandre de Moraes adquiriram R$ 23,4 milhões em imóveis nos cinco anos anteriores à publicação, período em que o patrimônio imobiliário da família triplicou.

Grande parte das operações foi realizada por meio do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa de administração patrimonial que tem como sócios a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e os dois filhos do casal.

Moraes não integra formalmente o quadro societário da empresa, mas ele é casado com Viviane sob o regime de comunhão parcial de bens. Nesse modelo, em regra, os bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento integram o patrimônio comum do casal, independentemente de qual dos cônjuges figure como proprietário.

Procurados pelo Estadão, Alexandre de Moraes, Fábio Faria e a defesa de Daniel Vorcaro foram questionados sobre o conteúdo das mensagens. Até a publicação da reportagem original, não havia manifestação dos citados.