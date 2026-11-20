A informação foi veiculada em acesso pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, após sigilo ser levantado

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O relatório da Polícia Federal (PF) entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, concluiu que o ministro André Mendonça não manteve trocas diretas de mensagens com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, figurando no documento apenas como citado em conversas mantidas por terceiros.

A informação foi veiculada em acesso antecipado pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. De acordo com a apuração da Folha, o sigilo do documento foi levantado por Fachin a pedido do próprio magistrado.

Conforme destaca o relatório citado pela Folha de S.Paulo, as buscas por palavras-chave efetuadas pelos investigadores não identificaram qualquer registro de diálogo direto entre Mendonça e Vorcaro por aplicativos de mensagens ou outros canais de comunicação.

No entanto, a Polícia Federal mapeou onze menções ao nome do ministro no aparelho do ex-controlador do Banco Master, todas já divulgadas anteriormente pela imprensa.

Entre os trechos detalhados pela coluna Mônica Bergamo, constam mensagens de fevereiro do ano passado nas quais o advogado Ciro Soares informa a Vorcaro que estava com o magistrado e envia uma foto ao lado de Mendonça afirmando tê-lo levado para fazer um terno.

À época da divulgação inicial desse diálogo, o ministro apresentou o comprovante de pagamento do vestuário.

A reportagem da Folha cita ainda um encontro em março de 2025 articulado pelo deputado Cezinha de Madureira, investigado por suposto tráfico de influência.

Segundo a manifestação de Mendonça reproduzida pela coluna, a audiência tratou de precatórios da usina Agroindustrial Tabu, ocasião em que o magistrado votou contrariamente aos interesses do empresário.

Outros trechos do documento levantados pela Folha de S.Paulo tratam de convites e rearranjos de agenda. Em uma das mensagens, o jornalista Márcio Chaer encaminha a Vorcaro a resposta de Mendonça recusando convite para participar de evento em Londres financiado pelo Banco Master.

Em outro momento, uma contato identificada como "Lili Master" notifica o banqueiro sobre um jantar em homenagem ao ministro promovido pelo empresário João Camargo, da Esfera Brasil, sem que haja registro de resposta de Vorcaro.

Houve também o remanejamento de horário de uma reunião com o advogado Marcus Vinicius em razão de uma audiência no STF.

Por fim, segundo o levantamento do jornal, as demais menções envolvem comentários sobre deliberações judiciais e o instituto acadêmico fundado por Mendonça, o Iter.

O relatório registra que Vorcaro e o empresário Fábio Faria comentaram a decisão do STF sobre precatórios do setor sucroalcooleiro, destacando que o ministro votou contra a tese favorável aos papéis detidos pelo banco.

Além disso, contatos enviaram a Vorcaro informações sobre um seminário promovido pelo Iter, tendo Fábio Faria relatado em mensagem que o ministro Gilmar Mendes estaria preocupado com a concorrência do novo instituto em relação ao IDP.