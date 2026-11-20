Raquel Lyra transmite governo a Priscila Krause para cumprir agendas em Oxford e Zurique
O governadora de Pernambuco cumprirá agenda internacional entre os dias 20 e 28 de novembro, com programação que inclui atividades de formação
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A governadora Raquel Lyra (PSD) transmitiu o comando do Executivo estadual à vice-governadora Priscila Krause (PSD), que permanecerá à frente do Governo de Pernambuco até o dia 28 de novembro.
Entre os dias 20 e 28, a gestora cumprirá agenda internacional. Na Suíça, a governadora participará do Encontro de Altas Autoridades, promovido pela Fundação Lemann, na Universidade de Zurique.
Segundo o Palácio do Campo das Princesas, a programação também inclui atividades de formação em Gestão Pública na Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Realizada pela Comunitas, a iniciativa tem o objetivo de aprofundar conhecimentos e conhecer experiências que possam contribuir para o aprimoramento da administração pública em Pernambuco.