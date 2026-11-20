De acordo com o senador eleitor, Carlos Bolsonaro, o ex-presidente foi levado nesta sexta-feira (20) ao hospital após sentir fortes dores abdominais

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A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) afirmou nesta sexta-feira (20) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fará exames após sentir uma dor aguda. Em publicação no Instagram, Michelle disse que conversou com o médico que acompanha o marido, Brasil Caiado, e informou que está voltando ao Brasil de sua viagem para Israel.

Segundo Michelle, o retorno já estava programado para a madrugada deste sábado, 21, por causa de um voo previamente marcado. "Intercedam por nós. Que Deus nos ajude e que não seja nada grave", escreveu a ex-primeira-dama.

Mais cedo, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) também informou, em publicação nas redes sociais, que o pai havia sido levado ao hospital após sentir fortes dores abdominais. Carlos atribuiu o episódio às condições de prisão e à falta de mobilidade do ex-presidente.

O que ocorreu

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal nesta sexta-feira (20) e foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, para receber atendimento médico. A ocorrência foi confirmada pelo senador Carlos Bolsonaro (PL-SC), um dos filhos do ex-presidente.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, sentiu fortes dores abdominais e foi atendido por seu médico particular, que recomendou seu deslocamento para a unidade hospitalar, onde deverá realizar exames. O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro deu entrada com quadro de dor e distensão abdominal e ficará internado para realização dos exames e investigação diagnóstica.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Posteriormente, após passar por uma cirurgia, obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. O ex-presidente também se recupera de uma pneumonia bacteriana.

