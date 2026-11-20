O deputado federal do Podemos-PE criticou a condução de Hugo Motta à frente da Casa e quer ser o candidato mais alinhado à direita

Eleito deputado federal com 156.754 votos, o pernambucano Gilson Machado Neto (Podemos) confirmou nesta sexta-feira (20) que pretende concorrer à presidência da Câmara dos Deputados com uma candidatura avulsa. A declaração foi dada à Folha de Pernambuco.

A decisão, entretanto, ainda não está definida; pois, segundo o próprio parlamentar, ele pretende ainda levar a sua intenção à presidente nacional do partido, Renata Abreu, para alinhar as suas intenções com o posicionamento da legenda, que está comprometido com a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB).

Mesmo com a decisão do Podemos em apoiar a recondução de Motta à presidência da Câmara, Gilson Machado acredita que não encontrará impedimento por parte de Renata Abreu contra a sua candidatura. "Ela me deu total liberdade para eu ser quem eu quisesse dentro do partido”, contou o deputado pernambucano, confiante em um diálogo positivo com a presidente nacional do partido.

Mais alinhado à direita

O ex-ministro do Turismo no governo Bolsonaro afirmou que quer ser o representante da direita conservadora e que não concorda com a condução de Motta à frente da Câmara, acusando o deputado paraibano de não ter cumprido acordos feitos com a bancada conservadora - na eleição presidencial, Hugo Motta declarou apoio à reeleição de Lula e não a Flávio Bolsonaro,

Um dos principais pontos que Gilson Machado Neto pretende trabalhar nos bastidores da Câmara dos Deputados é na elaboração e aprovação de projeto de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que também beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Ainda segundo o deputado federal pernambucano, ele chegou a procurar Hugo Motta para conversar sobre o tema, mas não obteve um posicionamento conclusivo.