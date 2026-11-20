Defesa afirma que Vorcaro está afastado das empresas, teve bens bloqueados, o Master foi liquidado, e aponta excesso de prazo na prisão preventiva

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu manter o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em prisão preventiva. Ao negar pedido da defesa de Vorcaro, na quinta-feira, 19, o ministro afirmou que a prisão segue "adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal".

Vorcaro está preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde o dia 4 de março. A defesa do banqueiro argumentou que ele está afastado das empresas, com patrimônio bloqueado e o Master foi liquidado, além do excesso de prazo em prisão preventiva sem previsão de encerramento das investigações.

Substituir prisão por outras medidas cautelares

Os advogado queriam substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. A Procuradoria-Geral da República deu parecer contrário aos pedidos dos advogados de Vorcaro alegando que a soltura ofereceria "risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, diante do papel de comando e coordenação atribuído ao investigado na estrutura criminosa, sobretudo na operacionalização das supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master".

Fachin acolheu o parecer da PGR e destacou que a prisão de Daniel Vorcaro decorre "da posição de destaque e coordenação do requerente na estrutura do grupo, de sua ampla rede de relações e capacidade de influência sobre agentes públicos e particulares", com potencial interferência nas investigações.



