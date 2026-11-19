Na avaliação do ministro, aplicação dos instrumentos permitirá que o mercado incorpore os efeitos das medidas em suas projeções de resultado primário

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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta quinta-feira, 19, que a aprovação e a implementação do projeto de ajuste fiscal deverão tornar mais "críveis" os compromissos do governo com o equilíbrio das contas públicas e reduzir as incertezas dos agentes econômicos sobre a trajetória fiscal.

"Quando a gente materializa os instrumentos que o projeto nos dá, fica mais claro, fica mais crível que vamos alcançar a nossa meta fiscal no seu centro. Realmente acho que teve muito ruído de comunicação, mas também o governo precisa se comprometer em explicar esses dispositivos, explicar às bancadas no Congresso, explicar aos agentes econômicos, explicar à sociedade brasileira", disse em entrevista à BandNews TV.

Na avaliação do ministro, a aplicação efetiva dos instrumentos permitirá que o mercado incorpore os efeitos das medidas em suas projeções de resultado primário. "Com isso, eu acho que os cenários vão migrando".

Segundo ele, os mecanismos previstos na proposta não se restringem à meta de 2027 e poderão ser incorporados aos orçamentos dos anos seguintes.

Ele acrescentou que o governo está preparado para adotar novas medidas de contenção caso seja necessário reforçar a trajetória de consolidação fiscal. Nesse contexto, destacou que o esforço adicional de redução de despesas também precisa alcançar as emendas parlamentares. "Sem dúvida, as emendas parlamentares precisam ser parte desse esforço fiscal adicional que o governo está propondo", afirmou.

