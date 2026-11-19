Em entrevista ao JC, ex-ministro da Justiça defendeu a apuração de eventuais ilícitos envolvendo magistrados e criticou a Lei da Dosimetria

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo defendeu, nesta quinta-feira (19), a investigação de eventuais irregularidades envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), diante das suspeitas levantadas no âmbito do caso Banco Master. Em entrevista ao JC, no Recife, Cardozo também se posicionou favoravelmente à criação de um código de ética para os integrantes da Corte.

As declarações foram dadas na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), onde o ex-ministro participou da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo de Pernambuco (Sindilegis-PE).

A entrevista ocorre um dia após o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregar ao presidente do STF, Edson Fachin, relatórios sobre menções a magistrados encontradas nas investigações relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

"Eu não gosto de pré-julgamentos. Aliás, por formação profissional eu não pré-julgo. Mas eu acho que é inadmissível que eu possa ter situações de suspeitas de ilícitos que não sejam apuradas", afirmou Cardozo.

O ex-ministro defendeu que a análise dos elementos reunidos pela Polícia Federal não faça distinções entre os integrantes da Corte e ressaltou que a existência de suspeitas não significa comprovação de irregularidades.

"Não falo especificamente de ministro A, B, C ou D. Todos aqueles que foram mencionados em elementos probatórios, e que podem ensejar, no caso do Daniel Vorcaro ou de outros, uma situação de possível ilicitude, têm que ser investigados", declarou.

Cardozo também elogiou a condução adotada por Fachin, que solicitou à Polícia Federal um levantamento descritivo das referências a ministros e anunciou o encaminhamento do material à Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por avaliar a necessidade de eventuais investigações.

Além da apuração de possíveis ilícitos, o ex-ministro considerou indispensável a adoção de regras de conduta para a magistratura. Segundo ele, a ausência de parâmetros éticos específicos abre espaço para controvérsias sobre comportamentos que, embora não sejam expressamente proibidos por lei, podem comprometer a atuação institucional dos magistrados.

"Eu acho indispensável a existência de um código de ética que oriente as pautas e as condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, isso valeria para toda a magistratura", defendeu.

Cardozo, que integra uma comissão de juristas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo, destacou que já se posicionou favoravelmente à criação de um código de ética na magistratura. Para ele, é necessário estabelecer critérios claros para a conduta dos ministros, independentemente da apuração de eventuais infrações.

Ex-ministro rejeita redução de penas por tentativa de golpe

Outro tema abordado por Cardozo foi a Lei da Dosimetria, que prevê a redução de penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O ex-ministro declarou ser contrário à medida e afirmou identificar possíveis problemas de constitucionalidade na legislação.

"Eu sou contrário a qualquer situação de redução de penas para aqueles que foram condenados pela tentativa de golpe de Estado. É a minha opinião", afirmou.

Na terça-feira (17), os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniram com o ministro Alexandre de Moraes para solicitar celeridade no julgamento das ações que questionam a constitucionalidade da lei no STF.

Cardozo reconheceu que alterações na dosimetria das penas são juridicamente possíveis, mas ressaltou que sua oposição à medida também está relacionada à gravidade dos crimes cometidos contra a democracia.

"Eu acho que você tentar romper a democracia, o Estado de Direito do Brasil, é algo muito próximo do hediondo. [...] É uma situação que exige penas elevadas. É uma situação que exige, especificamente, punições severas", argumentou.

O ex-ministro sustentou que eventuais excessos ou problemas em condenações específicas devem ser analisados individualmente pela Justiça, inclusive por meio de revisão criminal, e não servir de justificativa para uma redução geral das penas.

"Jamais reduzir penas de quem tentou violentar a Constituição brasileira, violentar o Estado de Direito e violentar a democracia", declarou.

Cardozo minimiza divergências sobre ajuste fiscal no governo Lula

Questionado sobre as divergências entre setores da esquerda em torno do ajuste fiscal discutido para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cardozo avaliou que as críticas são naturais e não representam um problema para a continuidade do governo.

O ex-ministro, que integrou as gestões petistas, comparou as discussões atuais com as dificuldades enfrentadas pelo presidente no início de seu primeiro mandato, em 2003.

"Quando você fala em ajuste fiscal, você sempre tem polêmicas inevitavelmente. O primeiro ano que eu fui deputado, o governo Lula, Lula 1, fez o ajuste fiscal e sempre havia críticas", lembrou.

Para Cardozo, as resistências às medidas econômicas não estão restritas a um campo político e fazem parte da negociação de propostas com impacto nas contas públicas.

"Críticas são à direita e à esquerda, inevitável. Mas eu acho que o governo está no bom rumo, vai conseguir aprovar e vai conseguir a estabilidade que é necessária para a gestão do nosso governo federal ao longo do próximo período", afirmou.

Na Alepe, Cardozo questiona constitucionalidade de benefícios a servidores

A visita de José Eduardo Cardozo a Pernambuco ocorreu a convite do Sindilegis-PE, que contratou seu escritório de advocacia para analisar a constitucionalidade de duas normas relacionadas à remuneração de servidores da Assembleia Legislativa.

O parecer trata da Gratificação de Lotação e da Licença Compensatória por Acúmulo de Acervo, benefícios instituídos por normas estaduais e questionados pela entidade sindical.

Segundo Cardozo, os dois mecanismos apresentam problemas constitucionais, entre eles a possibilidade de pagamentos que ultrapassem o teto do funcionalismo público e o tratamento diferenciado entre servidores sem justificativa razoável.

"Essas duas medidas que têm repercussão específica com setores dos servidores da Assembleia Legislativa são claramente inconstitucionais. Aliás, eu ousaria dizer que indiscutivelmente inconstitucionais", declarou.

O jurista também questionou a utilização de resolução para estabelecer vantagens de natureza remuneratória, argumentando que alterações desse tipo dependem de lei.

"Tem uma questão ainda que me chama muita atenção, que é a ofensa ao princípio da igualdade, da isonomia. Por que certos servidores têm certas vantagens e outros não têm?", questionou.

Para o ex-ministro, as irregularidades apontadas dificilmente resistiriam a uma eventual contestação judicial.

"São situações de inconstitucionalidade, eu ousaria dizer, aberrantes. Que, a meu juízo, se algum dia forem submetidas ao crivo do Judiciário, não sobreviverão", concluiu.

Cardozo foi recebido na Alepe pelo deputado estadual João Paulo (PT), que participou da abertura da Assembleia Geral Ordinária do Sindilegis-PE. Em sua fala, o parlamentar manifestou apoio ao sindicato e às reivindicações da categoria.