Composição da direção estadual ainda está em negociação, em meio à resistência de Marília Arraes à aliança com os socialistas

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A oficialização da federação entre o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT), na quarta-feira (18), em Brasília, abre uma nova etapa de negociações entre as duas siglas para definir o funcionamento da aliança nos estados. Em Pernambuco, onde o PSB tem como principal liderança o presidente nacional da legenda socialista, João Campos, a composição da direção estadual deve ser um dos principais pontos de discussão, diante das divergências envolvendo a presidente estadual do PDT, Marília Arraes.

A senadora eleita foi resistente durante as discussões internas do PDT, por receio de perder espaço político para os socialistas, especialmente diante de seus planos eleitorais para os próximos anos.

O modelo discutido nacionalmente prevê uma divisão proporcional entre as duas legendas. Em nove estados, o PSB ficará com 60% dos espaços de direção, enquanto o PDT terá 40%. Em outros sete, a proporção será invertida, com predominância dos pedetistas. As composições dos 11 estados restantes ainda estão em negociação.

A divisão dos espaços nos diretórios estaduais seguirá critérios estabelecidos no estatuto da federação. A definição considera, inicialmente, o número de parlamentares federais de cada legenda. Em caso de empate, a decisão será encaminhada à direção nacional. Nos estados onde nenhum dos partidos tiver representação no Congresso, serão considerados o número de deputados estaduais e a presença de governador ou vice-governador.

Apesar das divergências, o desenho da federação ainda não estaria definido em Pernambuco, segundo interlocutores. As negociações sobre a divisão dos espaços estão em andamento, e uma reunião específica deverá tratar da composição do comando local.

Marília defendia aliança com PSDB

Antes da oficialização da federação com o PSB, Marília Arraes defendia que o PDT buscasse uma composição com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A alternativa poderia dar à senadora maior protagonismo em Pernambuco, onde a legenda tucana tem espaço para uma reorganização política.

Com a decisão nacional, a senadora eleita deve aguardar os próximos movimentos antes de definir sua posição.

Apesar disso, de acordo com fontes ligadas ao diretório da federação, há confiança na participação de Marília na estrutura estadual, uma vez que a parlamentar tem espaço e representatividade política em Pernambuco.

Em declaração após a oficialização da federação, Sileno Guedes defendeu a importância da aliança para a política nacional e destacou a trajetória histórica das duas legendas.

“Um dia histórico para dois grandes partidos políticos deste país. Uma virada de chave histórica que esses dois partidos deram. A gente sabe que o PDT de Brizola e o PSB de Arraes são partidos que sempre caminharam com o povo brasileiro e agora, juntos, vão ajudar muito mais o nosso país”, afirmou.

Marília, por sua vez, ainda não se manifestou publicamente sobre a oficialização da federação. A definição sobre a participação do PDT no comando estadual e a divisão dos espaços políticos deve passar pelas próximas rodadas de negociação.

Comando nacional

Pelo acordo firmado entre as duas legendas, o primeiro presidente nacional da federação será João Campos. A composição da Executiva Nacional também foi definida durante a reunião que oficializou a união: o PSB indicou 12 nomes, enquanto o PDT ficou responsável por oito indicações.

Marília Arraes estará na direção nacional da federação, como uma das indicações do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. A participação, no entanto, não elimina as divergências da parlamentar sobre o funcionamento da aliança e seus possíveis efeitos nas disputas eleitorais nos estados.

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