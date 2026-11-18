Os partidos deverão manter atuação unificada no Congresso Nacional e nas disputas eleitorais por, no mínimo, quatro anos

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O Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovaram, nesta quarta-feira (18), a formação de federação partidária. Com a união, as legendas passarão a atuar conjuntamente nas próximas disputas eleitorais, incluindo a formação de chapas para cargos legislativos e a apresentação de candidaturas ao Executivo.

O encontro também serviu para estabelecer as normas de funcionamento da nova estrutura partidária, com a aprovação do estatuto e a definição da composição de sua direção nacional.

A federação tem como representantes João Campos, que comanda o PSB Nacional, enquanto o PDT tem à frente Carlos Lupi. Pelo acordo, os partidos deverão manter atuação unificada no Congresso Nacional e nas disputas eleitorais por, no mínimo, quatro anos.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), anunciou que integrará a direção nacional da federação. Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar explicou a atuação unificada das legendas.

“Agora é mais do que oficial. PSB e PDT passam a caminhar juntos numa federação. Isso quer dizer que, a partir de agora, para as próximas eleições, nossa construção é conjunta. A apresentação dos candidatos à vereança, deputado estadual, federal e Senado, mas também a construção de projetos para disputar prefeituras, governos e, quem sabe, um dia, a Presidência da República”, declarou.

A deputada também relacionou a união à trajetória histórica das duas siglas e citou Eduardo Campos, Miguel Arraes, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Segundo ela, a federação não tem como objetivo apenas ampliar o acesso a recursos.

“Essa não é uma federação feita com base em conveniências políticas, buscando poder, dinheiro ou tempo de TV. É uma junção coerente. São partidos que sempre priorizaram a educação e têm compromisso com o combate à desigualdade, que agora caminham juntos e se fortalecem para construir alternativas viáveis para o nosso país”, afirmou.

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