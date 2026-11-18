O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União José Eduardo Cardozo apresenta, nesta quinta-feira (19), um parecer jurídico sobre duas gratificações concedidas a servidores da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O documento foi elaborado pelo escritório Martins Cardozo Advogados Associados, contratado pelo Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo de Pernambuco (Sindilegis-PE) para analisar a legalidade dos benefícios. A apresentação está marcada para as 10h, no Auditório Ênio Guerra, no Anexo I da Alepe, durante a Assembleia Geral Ordinária da categoria.

O parecer examina a Gratificação de Lotação, instituída pela Lei Ordinária nº 18.758/2024, inicialmente correspondente a 5% do vencimento dos servidores e posteriormente elevada para 10% pela Lei Ordinária nº 19.182/2026. Também será analisada a Licença Compensatória por Acúmulo de Acervo, criada pela Resolução nº 2.153/2025. O benefício estabelece três dias de trabalho para cada dia de licença compensatória, com possibilidade de conversão em pagamento.

A discussão ganhou novos desdobramentos após a aprovação de um substitutivo que modificou integralmente o Projeto de Lei nº 4.342/2026, de autoria da Mesa Diretora da Alepe. A proposta estabelece gratificações para servidores que exercem ou já exerceram funções de superintendência ou cargos equivalentes, desde que atendidos requisitos específicos de tempo de exercício.

O Sindilegis-PE questiona a criação sucessiva de benefícios sem esclarecimentos suficientes sobre seus fundamentos, critérios e justificativas. Segundo o sindicato, a iniciativa busca ampliar o debate sobre a política de concessão de gratificações no Legislativo estadual, com foco na transparência, na isonomia e no respeito aos princípios constitucionais.

Concurso público

Além da apresentação do parecer jurídico, a Assembleia Geral Ordinária discutirá as ações da campanha Somos Todos Alepe e outras reivindicações da categoria. Entre os assuntos previstos estão a implantação de uma mesa permanente de negociação e a realização de um novo concurso público para a Assembleia Legislativa. O último certame da Casa foi realizado em 2014.

Serviço

Evento: Apresentação de parecer jurídico sobre gratificações na Alepe

Apresentação de parecer jurídico sobre gratificações na Alepe Convidado: José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União

José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União Data: Quinta-feira, 19 de novembro

Quinta-feira, 19 de novembro Horário: 10h

10h Local: Auditório Ênio Guerra, 4º andar do Anexo I da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Recife.

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