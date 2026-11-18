Desembargador assumiu formalmente o comando do tribunal em outubro e ficará à frente da Corte até dezembro de 2027, conforme previsão inicial

O desembargador Erik Simões tomou posse solene, nesta quarta-feira (18), como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). A cerimônia foi realizada no auditório da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife, e reuniu representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de integrantes da classe jurídica.

Confira mais em nosso Instagram:

O magistrado já havia assumido formalmente a Presidência do TRE-PE no dia 9 de outubro, após o encerramento do biênio do desembargador Fernando Cerqueira. Na ocasião, não foi realizada uma cerimônia solene de posse, como tradicionalmente acontece no tribunal. O mandato está previsto formalmente até fevereiro de 2028, mas Erik Simões já sinalizou a intenção de concluir a gestão em dezembro de 2027.

A mudança na Presidência também provocou alterações na composição dos cargos da Corte. A Vice-Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral estão interinamente sob a responsabilidade de Paulo Augusto de Freitas Oliveira até janeiro de 2027, quando o desembargador Alexandre Pimentel deverá assumir as funções em definitivo. Já a Ouvidoria passou a ter como substituto o desembargador Luiz Gustavo Mendonça de Araújo.

Entre as autoridades presentes na solenidade estavam os presidentes do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Francisco Bandeira de Mello; do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), Ruy Salathiel; e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), Roberto Machado. Também participaram representantes de tribunais eleitorais de outros dez estados e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Desafios da gestão

Ao comentar os desafios à frente do TRE-PE, Erik Simões destacou a realização das eleições como a principal dificuldade enfrentada até o momento. Segundo o desembargador, o segundo turno ocorreu durante sua presidência e transcorreu sem acontecimentos extraordinários.

“Levamos os processos a julgamento, e todos foram julgados com tranquilidade, profundidade, seriedade e independência. Demos a resposta que a sociedade queria. Então, tivemos eleições livres, tranquilas e pacíficas, e o eleitor pôde exercer o seu direito de voto”, afirmou.

Sobre os próximos anos, o presidente ressaltou que, mesmo sem eleições em 2027, o tribunal terá uma série de atividades, incluindo o julgamento de processos eleitorais e a preparação para as eleições municipais de 2028.

“Não será um ano de eleição, mas isso não significa que deixará de haver trabalho. Iremos preparar a eleição municipal de 2028, que é uma eleição muito dura, porque são 184 municípios. Então, a disputa é muito grande. Estamos administrando tudo e dando suporte aos juízes e às zonas eleitorais”, declarou.

Relação entre os poderes

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, também participou da solenidade e comentou a expectativa de continuidade da relação harmoniosa entre o TRE-PE e os demais poderes durante a nova gestão.

“Eu tenho certeza que isso vai continuar. A gente vem tendo uma relação com as instituições, respeitando a independência de cada poder, mas, sim, na sua essência, trabalhando em harmonia, como deve ser e deve funcionar uma democracia. Existem momentos de tensionamento, o que é absolutamente natural, mas esses tensionamentos não comprometem a harmonia para o funcionamento das instituições e, por fim, o funcionamento da sociedade”, afirmou.

O prefeito do Recife, Victor Marques, também destacou a importância da posse para o fortalecimento da democracia e desejou sucesso ao novo presidente do tribunal.

“Um evento como esse só fortalece a nossa democracia. O TRE tem um trabalho fundamental para garantir que as pessoas possam exercer o seu direito de votar. É uma alegria grande ter participado desse momento, reunindo autoridades e diversas representações. Isso significa todos juntos trabalhando para fazer do nosso país, da nossa cidade e do nosso estado lugares melhores para as pessoas viverem”, declarou.

Sobre Erik Simões, o prefeito afirmou acreditar que o desembargador conseguirá conduzir a Corte diante dos desafios da função. “É reconhecidamente uma pessoa muito equilibrada. Tenho certeza de que superará todos os desafios e fará uma brilhante presidência do TRE”, concluiu.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

