Presidente da Corte contestou a aprovação na CFOT e encaminhou ofício à presidência da Alepe pedindo que aguarde a conclusão das análises técnicas

Em meio à aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2027 e do Plano Plurianual 2027-2030, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) desencadeou um novo impasse, desta vez relacionado à aprovação das contas do Governo do Estado na gestão de Raquel Lyra (PSD). A decisão da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação (CFOT), que aprovou antecipadamente os pareceres referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, sem a análise prévia do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), provocou reação da Corte.

"Este Tribunal foi surpreendido, sem qualquer consulta, comunicado ou notificação, pela publicação dos pareceres pelos quais a Comissão de Finanças concluiu que as contas dos três exercícios estão em condições de serem aprovadas pelo plenário, sem o parecer prévio deste Tribunal e em reunião na qual a matéria foi apreciada extrapauta", afirmou o presidente Carlos Neves, em sessão do Tribunal, nesta quarta (18).

A votação ocorreu na terça-feira (17), sob a presidência do deputado Antonio Coelho (UB), que colocou as três prestações de contas em apreciação mesmo sem os pareceres prévios do Tribunal. A decisão foi justificada pelo parlamentar com base no entendimento de que o Legislativo não precisa aguardar indefinidamente a manifestação do Órgão para exercer sua atribuição constitucional de julgar as contas do Executivo.

Neves, afirmou ter sido comunicado apenas após a publicação dos pareceres da comissão. Em ofício encaminhado ao presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB), o conselheiro destacou, ter pedido que os projetos de resolução não sejam submetidos ao plenário antes da conclusão das análises técnicas da Corte.

Apesar de reconhecer a competência constitucional da Assembleia para julgar as contas da governadora, Neves ressaltou que a elaboração do parecer prévio é uma atribuição do TCE-PE e envolve uma análise técnica complexa, que não se limita à conferência de demonstrativos contábeis.

Segundo o conselheiro, os processos referentes a 2023 e 2024 já estavam programados para julgamento em 2 e 9 de dezembro, respectivamente. Ele também afirmou que as análises dos três exercícios estão em estágio avançado e não ultrapassaram o prazo médio observado pelo Tribunal em processos semelhantes.

Ao justificar o pedido para que a Alepe aguarde a conclusão dos trabalhos, Carlos Neves destacou a importância dos relatórios para a atuação dos parlamentares e para o controle da administração pública.O presidente do TCE-PE também ressaltou que os deputados precisam ter acesso à integralidade da análise técnica antes de deliberar sobre as prestações de contas.

"Solicito ao presidente da Assembleia que aguarde o encaminhamento dos pareceres prévios deste Tribunal antes de submeter os projetos de resolução ao plenário", pediu.

Coelho defende autonomia da Assembleia

Diante dos questionamentos sobre a votação sem os pareceres prévios do Tribunal de Contas, Coelho reforçou à imprensa, nesta quarta, que a decisão foi fundamentada na Constituição e em entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Todas as nossas atividades na apreciação dessas contas foram delimitadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente nas ADPFs (Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental) 366 e 434, que indicam essa autonomia do Poder Legislativo de votar e apreciar essas contas quando o prazo estipulado pela Constituição é ultrapassado", afirmou.

O deputado também argumentou que a jurisprudência do Supremo não apenas permite a atuação do Legislativo, como impede que a Assembleia permaneça sem deliberar diante do descumprimento dos prazos. "Era impossível nós, enquanto Poder Legislativo, ficarmos inertes e prevaricarmos perante o nosso compromisso público. Votar as contas ontem era o único caminho que nos restou".

Apesar da aprovação na Comissão de Finanças, as contas ainda não foram apreciadas pelo plenário da Alepe. Questionado se havia conversado com o presidente da Casa sobre a possibilidade de tratar as contas na pauta desta quarta, Antonio Coelho ressaltou que a definição sobre a pauta do plenário cabe exclusivamente a Porto.





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