Diretor afirmou ao Senado que relatórios sobre ministros do STF foram inseridos no sistema da PF sem sua análise prévia e não seguiram as diretrizes

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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que perdeu a confiança e afastou dois delegados responsáveis por relatórios sobre o envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do Banco Master, após a equipe publicar pareceres sobre o caso sem consultá-lo previamente.

Em outubro, o presidente da Corte, Edson Fachin, determinou à Polícia Federal que produzisse relatórios descritivos sobre ministros do STF com base no material extraído do celular do dono do Master, Daniel Vorcaro.

Andrei afirma que documentos não seguiram determinação de Fachin

À Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira, 18, Andrei afirmou que o relatório foi inserido no sistema da PF sem que o material chegasse a ele previamente.

Aos senadores, o chefe da PF disse que houve uma determinação do diretor de Combate ao Crime Organizado da corporação para que a equipe apresentasse uma minuta do relatório a ele, que então a encaminharia a Fachin.

"Para a surpresa de todos, não houve apresentação dessa minuta, houve assinatura de oito pessoas e a subida desses relatórios no sistema SEI da PF. E aí houve a quebra de confiança", afirmou o diretor-geral da PF. "A equipe não confia no diretor, e o diretor obviamente passa a não confiar nessas pessoas que estavam em cargo de chefia."

O Estadão mostrou que Andrei afirmou ao ministro da Justiça que houve "quebra na fundamental relação de confiança mútua" com os dois delegados. "A hora que não há mais confiança a pessoa vai ser retirada do cargo de confiança", reiterou Rodrigues aos senadores.

Chefe da PF diz que ministros do Supremo só podem ser investigados com autorização da Corte

O chefe da PF disse que o relatório produzido "não atendia aos parâmetros dados pela Suprema Corte" e pediu que o documento fosse refeito. Ele justificou a necessidade de analisar o material previamente porque, no ofício, Fachin solicitou que o próprio diretor-geral produzisse o relatório.

"Essas balizas são fundamentais para que a equipe que faça, sob a minha determinação, os relatórios", disse Andrei, afastando que haja subjetividade nos novos pareceres. "Não há subjetividade nenhuma. Há uma análise criteriosa daquilo que estava posto nos relatórios. A decisão do presidente Fachin diz em 'caráter estritamente descritivo'. É isso que tem que se limitar o relatório".

A determinação de Fachin foi uma das respostas à crise deflagrada pela divulgação de um relatório com detalhes da relação do banqueiro com o ministro Alexandre de Moraes.

Relatórios citam Moraes, Toffoli e Nunes Marques

Os documentos, produzidos a partir de informações colhidas no inquérito da Operação Compliance Zero, citam, separadamente, três integrantes do Supremo: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques.

Andrei disse que os relatórios produzidos sobre os ministros "não são adequados". Ele indicou que ministros do Supremo só podem ser investigados mediante autorização da própria Corte.

O diretor-geral da PF e o ministro da Justiça, Wellington César, participam de audiência pública conjunta para prestar esclarecimentos sobre o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, responsáveis pelos relatórios sobre a ligação de ministros do STF com o Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Durante a audiência, Andrei se comprometeu a entregar os relatórios "corretamente produzidos, nos termos exigidos pelo Supremo", além do material que serviu de base para a elaboração dos documentos, nesta quarta-feira, 18.

Na semana passada, Andrei Rodrigues rompeu com a Associação dos Delegados da PF após 20 anos de filiação. O Estadão apurou que Andrei manifestou indignação com uma suposta omissão da entidade diante de reiterados ataques à corporação promovidos por deputados e senadores aliados do bolsonarismo.

Em nota, a ADPF informou que "não possui divergências ideológicas" com Andrei "por um motivo simples: a entidade não segue ideologias".

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