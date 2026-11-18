Fachin determinou ao chefe da PF que produzisse relatórios descritivos sobre ministros do STF com base no material extraído do aparelho de Vorcaro.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse ontem que perdeu a confiança e por isso afastou dois delegados responsáveis por relatórios que reúnem indícios de relações suspeitas entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Daniel Vorcaro, do Banco Master. Em audiência durante sessão conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública do Senado, Andrei afirmou que a equipe publicou no sistema da corporação os documentos sem consultá-lo previamente. À noite ele se reuniu com o presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, para lhe entregar os novos relatórios sobre as citações a ministros da Corte encontradas no conteúdo extraído do celular de Vorcaro.

Em outubro, Fachin determinou ao chefe da Polícia Federal que produzisse relatórios descritivos sobre ministros do STF com base no material extraído do aparelho do dono do Master. Aos senadores, Andrei disse que houve uma determinação do diretor de Combate ao Crime Organizado da corporação para que a equipe apresentasse uma minuta do relatório a ele, que então a encaminharia ao presidente do Supremo.

"Para a surpresa de todos, não houve apresentação dessa minuta, houve assinatura de oito pessoas e a subida desses relatórios no sistema SEI da PF. E aí houve a quebra de confiança", afirmou o diretor-geral da PF. "A equipe não confia no diretor, e o diretor obviamente passa a não confiar nessas pessoas que estavam em cargo de chefia."

O diretor-geral da PF e o ministro da Justiça, Wellington César, participaram da audiência pública conjunta para prestar esclarecimentos sobre o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, responsáveis pelos primeiros relatórios.

Durante a audiência, Andrei se comprometeu a entregar os relatórios "corretamente produzidos, nos termos exigidos pelo Supremo", além do material que serviu de base para a elaboração dos documentos.

O Estadão mostrou que Andrei havia já afirmado ao ministro da Justiça que houve "quebra na fundamental relação de confiança mútua" com os dois delegados. "A hora que não há mais confiança a pessoa vai ser retirada do cargo de confiança", reiterou Rodrigues aos senadores.

O chefe da PF disse ainda que o relatório produzido "não atendia aos parâmetros dados pela Suprema Corte" e pediu que o documento fosse refeito. Ele justificou a necessidade de analisar o material previamente porque, no ofício, Fachin solicitou que o próprio diretor-geral produzisse o relatório.

"Essas balizas são fundamentais para que a equipe que faça, sob a minha determinação, os relatórios", disse Andrei, afastando que haja subjetividade nos novos pareceres. "Não há subjetividade nenhuma. Há uma análise criteriosa daquilo que estava posto nos relatórios. A decisão do presidente Fachin diz em ‘caráter estritamente descritivo’. É isso que tem que limitar o relatório."

A determinação de Fachin foi uma das respostas à crise deflagrada pela divulgação de um relatório com detalhes da relação do banqueiro com o ministro Alexandre de Moraes.

‘NÃO ADEQUADOS’

Os documentos, produzidos a partir de informações colhidas no inquérito da Operação Compliance Zero, citam, separadamente, três integrantes do Supremo: Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Andrei disse que os relatórios produzidos sobre os ministros "não são adequados". Ele indicou que ministros do Supremo só podem ser investigados mediante autorização da própria Corte.

Em meio à crise que cerca a condução do caso Master, o diretor-geral da PF foi pessoalmente entregar a Fachin os relatórios. Foi a segunda vez que Andrei e o presidente do Supremo se reuniram para discutir o mergulho do STF no escândalo do banco de Vorcaro a partir das interações identificadas entre o banqueiro e ministros da Corte. O primeiro encontro ocorreu em 13 de outubro, quando foram discutidos os parâmetros para a elaboração de um levantamento exclusivamente descritivo das menções a ministros encontradas no celular do ex-controlador do banco.

Em relação a Moraes pesam as suspeitas envolvendo uma possível ajuda prestada ao banqueiro para antecipar uma eventual fuga e frustrar a primeira fase da Compliance Zero, além de duas alterações no contrato de R$ 131 milhões firmado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, de Viviane Barci, mulher do ministro. Moraes teria viajado em jatinhos do banqueiro e firmado um segundo contrato com Vorcaro para operar, ao lado da mulher, cotas de aeronaves ligadas ao controlador do Master.

As 52 mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes foram reveladas pelo Estadão em 1º de setembro. Moraes nega qualquer conversa, repasse de informações ou relação imprópria com Daniel Vorcaro, e classifica os relatórios da PF como "farsa" e "vingança".

‘BENEFICIÁRIO FINAL’

Em relação a Dias Toffoli, a PF reuniu indícios de que o ministro seria o "beneficiário final" do fundo de investimento Arleen, que recebeu R$ 35 milhões de Vorcaro. O relatório, revelado pela revista piauí, aponta que os recursos, cuja transferência havia sido noticiada em fevereiro pelo Estadão, teriam sido enviados às Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, por meio de uma operação envolvendo a holding Egide I.

O fundo Arleen, ligado a Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro, também aparece em negócios envolvendo o patrimônio da família de Toffoli. Em setembro de 2021, o fundo adquiriu parte da participação da Maridt Participações, empresa pertencente ao ministro e administrada por seus familiares, no Tayayá Aqua Resort. O restante da participação foi vendido em fevereiro de 2025 à PHB Holding.

Primeiro relator da Operação Compliance Zero no Supremo, Toffoli deixou a condução do caso em fevereiro. O ministro já admitiu ser sócio da Maridt Participações, mas nega manter relação de amizade com Vorcaro ou ter recebido valores do banqueiro.

No caso de Nunes Marques, mensagens encontradas pela PF no celular de Vorcaro apontam tratativas para o pagamento de R$ 500 mil ao advogado Kevin de Carvalho Marques, filho de 25 anos do ministro. O Estadão também revelou que Kevin recebeu R$ 281,6 mil da Consult Inteligência entre agosto de 2024 e julho de 2025. A empresa, por sua vez, recebeu recursos do Master. O ministro também viajou de Brasília a Maceió em um avião pertencente a uma empresa responsável pela administração de bens de Vorcaro.

Nunes Marques disse que nunca favoreceu Vorcaro em suas decisões, nem trocou mensagens com ele e não lhe pediu nada.