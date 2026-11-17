Um dos trechos que poderiam ser negociados é sobre a Lei Kandir. A oposição quer retirar o trecho que reduz a compensação de R$ 4 bi para R$ 1 bi

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), descartou a possibilidade de o governo abrir mão do trecho do PLP do ajuste que trata da limitação do uso de créditos tributários para quitar outros tributos. O governo não quer abrir mão desse ponto porque deve render de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões em 2027.

"Se a gente ceder nas compensações tributárias, cede um terço do ajuste econômico. Não vejo que seja possível em relação a isso", declarou Randolfe a jornalistas, após a votação dos destaques do projeto ser adiada.

O parlamentar admitiu que um dos trechos que poderiam ser negociados é sobre a Lei Kandir. A oposição quer retirar o trecho que reduz a compensação da Lei Kandir de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano, entre 2027 e 2030, o repasse da União aos Estados pela desoneração das exportações.

O senador culpou a oposição pelo adiamento da votação do PLP e afirmou que alguns senadores da base aliada ao Planalto não haviam registrado presença na sessão, o que poderia prejudicar o placar do governo.

"A gente procura negociar o primeiro ponto e cede o primeiro item, procura negociar o segundo ponto e cede o segundo item. E negocia o terceiro ponto e cede o terceiro item. E eles oposição ainda querem mais", disse. "É isso que o governo do presidente vai enfrentar. Nós vamos enfrentar uma oposição que todo dia conspirará para, junto com o mercado, desestabilizar o governo"

Randolfe falou ainda que o governo terá 43 ou 44 votos para a votação de amanhã, 18. "Não será uma votação com margem. Mas nós teremos 43, 44 votos que são necessários para aprovação, para a rejeição dos destaques".

