Investigações sobre fraudes no Banco Master e o suposto envolvimento de ministros do STF com Daniel Vorcaro estavam sob os cuidados desses delegados

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, afirmou ao ministro da Justiça e Segurança Pública Wellington César Lima e Silva que houve 'uma quebra na fundamental relação de confiança mútua' no episódio envolvendo os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes que ocupavam funções de chefia direta e hierarquicamente relacionadas em áreas estratégicas da corporação. Sob os cuidados dos dois delegados estava a investigação sobre fraudes no Banco Master e o suposto envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Por meio do ofício 67/2026 entregue ao ministro, Andrei alegou em três páginas 'critérios de conveniência e oportunidade administrativa' para justificar o rompimento da designação de Daniel Cola e Wedson Cajé para as funções de confiança na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, braço da PF que conduz inquéritos sensíveis sob a tutela dos tribunais superiores.

Andrei afirma, porém, que a destituição dos delegados dessas funções de chefia não implicou em qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção - inclusive os autos das Operações Compliance Zero e Sem Desconto

O ofício de Andrei se dá em meio ao convite que foi feito a ele - e também ao ministro - pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado para comparecer nesta quarta, 18, para prestar informações sobre 'a modificação dos relatórios da Polícia Federal a serem enviados à Presidência do Supremo Tribunal Federal quanto a eventual envolvimento de integrantes da Corte no contexto do caso Banco Master, bem como sobre o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, responsáveis pelos referidos relatórios'.

Segundo Andrei, com a reestruturação decorrente do Decreto nº 13 131, do último dia 30 de setembro, foram extintas as funções de confiança anteriormente ocupadas pelos delegados junto à Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, 'fazendo-se necessárias novas designações'.

A Operação Compliance Zero abarca o inquérito do banco Master e mantém Vorcaro preso desde março. Essa investigação aponta relações próximas do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro e descortina o contrato de R$ 131 milhões da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do magistrado, com o Master. A Operação Sem Desconto mira fraudes estimadas em R$ 6 bilhões por meio de desvios que vitimaram milhares de aposentados do INSS - nesses autos é citado o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

Andrei destaca que o delegado Daniel Cola 'não presidia nenhum inquérito policial' e, por não mais ocupar função de chefia, requereu remoção para a localidade de lotação anterior à designação, em Porto Alegre. Essa informação foi levada ao gabinete do ministro André Mendonça, relator original da Compliance Zero.

Já o delegado Wedson Cajé, segundo o chefe da PF, permanece à frente da investigação que preside no âmbito da Operação Compliance Zero.

Andrei Rodrigues esclarece que a presidência do STF solicitou dados relacionados a eventual envolvimento de integrantes da Corte em 'fatos objeto de apuração no contexto do caso do Banco Master, tendo como pressuposto as informações que já se tornaram de domínio público a partir da indevida e ainda em apuração divulgação do conteúdo do celular do investigado Daniel Vorcaro'

O diretor anota que pediu à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção 'providências relacionadas à extração das eventuais situações que fossem penalmente relevantes, envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, do material apreendido no âmbito da Operação Compliance Zero, atentando-se para que a medida não implicasse em qualquer ato de investigação ou emissão de juízo de valor'.

Segundo Andrei, diante da necessidade de maior delimitação do objeto da solicitação, 'a fim de se evitar extrapolamento dos limites impostos à atuação da Polícia Federal na matéria', foi realizada uma reunião com o ministro Edson Fachin no dia 13 de outubro, que culminou na elaboração da Nota Conjunta PF e STF, por meio da qual o presidente do Supremo deixou expresso o dever da Polícia Federal de 'encaminhar todas as menções encontradas sem exceção, acompanhadas de seu contexto, em caráter estritamente descritivo'.

No entanto, segue o diretor-geral da PF, a equipe encarregada da missão apresentou "relatórios em desacordo com o que fora estipulado", citando apenas três ministros do STF e não 'todas as menções encontradas sem exceção'. No entendimento de Andrei, os documentos contêm 'elementos que extrapolaram o caráter estritamente descritivo'.

Essa constatação levou o chefe da PF a determinar à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção que procedesse ao saneamento da diligência. "Tal providência, adotada em caráter preparatório no curso de processo administrativo sigiloso, veio indevidamente a público por circunstâncias ainda não esclarecidas."

Andrei declarou ao ministro da Justiça taxativamente que não houve qualquer avocação ou interferência em investigação criminal, 'tratando-se de providência administrativa no interesse do estrito cumprimento de determinação judicial e nos termos da lei'.