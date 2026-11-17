O inquérito é sobre desvios de R$ 48 milhões na compra de respiradores pulmonares durante a pandemia da Covid-19, na gestão do ex-governador da Bahia

A delegada da Polícia Federal Nathália Ribeiro Leite Silva concluiu o inquérito sobre desvios de R$ 48 milhões na compra de respiradores pulmonares durante a pandemia da Covid-19, na gestão do ex-governador da Bahia e senador eleito Rui Costa (PT-BA). Também ex-ministro da Casa Civil no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rui Costa não foi incluído na lista de 17 indiciados. Ele assinou um contrato com uma empresa sem capacidade técnica e autorizou o pagamento adiantado, sem que os respiradores fossem entregues, segundo a investigação.

O Estadão procurou o ex-ministro, mas ele não se manifestou sobre a conclusão da investigação. Em janeiro, quando o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes determinou a retomada do inquérito, Rui Costa enviou, por meio da assessoria, uma manifestação: "Desejo que os criminosos possam responder por seus crimes".

O relatório final de 320 páginas da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores aponta que, "em diversos momentos" da investigação, suspeitos mencionaram o nome de Rui Costa e da primeira-dama Aline Peixoto "como os primeiros detentores do poder decisório na questão".

Durante a investigação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) destacou que o petista "assinou contrato com previsão de pagamento antecipado integral e sem garantias ao ente público".

"Não são escassas as mensagens em que Cleber Isaac afirma que iria tratar juntamente com Rui Costa, Aline e o vice-governador João Leão para que interviessem no andamento das tratativas, inclusive a fim de obter orientação contrária às decisões que estavam sendo tomadas por Dauster", aponta o relatório da PF.

Cleber Isaac é empresário e lobista e está entre os indiciados pela PF, assim como Bruno Dauster Magalhães e Silva, que ocupava o cargo de secretário da Casa Civil da Bahia à época da fraude.

DEMORA

A delegada anota que a demora nas investigações prejudicou o esclarecimento da possível participação de Rui Costa e de sua mulher no caso. Segundo ela, o fato de Cleber Isaac e Bruno Dauster não terem sido incluídos entre os investigados desde o início, somado ao intervalo de dois anos até que fossem alvo de busca e apreensão, comprometeu a capacidade da Polícia Federal de identificar o grau de envolvimento do casal.

"De forma direta, a não indicação de Cleber Isaac e Bruno Dauster como investigados desde o início da ação policial, e o lapso de dois anos decorridos até que eles fossem alvo de busca e apreensão certamente neutralizaram os meios de que disporia a Polícia Federal para bem esclarecer os limites da participação de Rui Costa dos Santos e de sua esposa Aline Peixoto nos fatos", afirma a delegada.

Em depoimento à PF, tomado em dezembro de 2020, Rui Costa relatou dificuldades na compra de respiradores no mercado internacional durante a pandemia, incluindo tentativas de aquisição junto à fabricante alemã Dräger, que não tinha equipamentos disponíveis para entrega imediata.

Segundo ele, intermediários teriam comprado antecipadamente grande parte da produção mundial para revender os aparelhos a preços especulativos. Algumas empresas, segundo ele, prometiam prazos de entrega que não tinham condições de cumprir. Na avaliação do ex-governador, esse teria sido o caso da Hempcare, empresa contratada para intermediar a compra de respiradores de fabricação chinesa pelo Consórcio Nordeste.

ASSINATURA

Durante o depoimento, Rui Costa afirmou aos investigadores que "passou a acreditar que poderia ter havido má-fé" por parte da empresa desde o início das negociações. "Rui Costa declarou que não percebeu, no momento da assinatura, que a Hempcare atuava originalmente no ramo de medicamentos à base de cannabis. Justificou que o nome da empresa e a referência à comercialização de produtos farmacêuticos não lhe chamaram a atenção, acrescentando não possuir pleno domínio da língua inglesa", diz o documento.

Como revelou o Estadão, a PGR havia apontado indícios de crimes envolvendo Rui Costa no caso. O processo, porém, estava no Supremo Tribunal Federal (STF) em razão do foro privilegiado do petista. O relator no Supremo, ministro Flávio Dino, determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), por entender que os supostos crimes teriam sido cometidos quando Rui Costa era governador, o que atrairia a competência da Corte. Mesmo assim, a tramitação foi lenta, e a determinação para que a investigação retornasse à PF só foi proferida cinco meses depois.