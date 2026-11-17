Em maio deste ano, o ministro suspendeu a Lei até que o Supremo julgue ações que questionam a constitucionalidade da medida

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Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pediram ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que inclua a dosimetria (a redução de pena) aos presos do 8 de Janeiro na pauta da Corte ainda neste ano.

Em comunicado conjunto, os dois "ressaltaram a importância de uma decisão do STF sobre a validade da lei aprovada pelo Congresso Nacional". Moraes informou que 'dará retorno sobre o pedido assim que possível".

Os três se reuniram nesta terça-feira, 17. Moraes é relator no STF de ações que contestam a lei da dosimetria. Essa lei foi aprovada pelo Congresso em dezembro de 2025 e vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 8 janeiro de 2026. Em abril, o Congresso derrubou os vetos de Lula.

Em maio deste ano, Moraes determinou a suspensão da aplicação da Lei da Dosimetria logo após a promulgação da lei, até que a Suprema Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida.

Motta e Alcolumbre disputarão, no próximo ano, a reeleição à presidência das duas Casas do Congresso Nacional. Ainda que Motta tenha apoio de bloco de partidos, Alcolumbre pode enfrentar apuros após a direita obter vitória acachapante na disputa pelas 54 vagas ao Senado disponíveis neste ano.

No começo deste mês, revelou a Coluna do Estadão, Alcolumbre prometeu a senadores do PL o compromisso de destravar a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e abriu espaço para debater um eventual indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O senador tem argumentado a interlocutores que busca a pacificação do País para "virar a página" da tensão permanente entre Lula, Bolsonaros e o STF.



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