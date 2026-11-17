Presidente já havia indicado a aliados que iria começar a montar a próxima Esplanada assim que voltasse de viagens pela Ásia e Europa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta terça-feira, 17, com o senador Camilo Santana (PT-CE), com o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e com o senador eleito e ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT-BA) para discutir a formação da equipe do quarto mandato. O encontro deve ser no Palácio da Alvorada e foi revelado pela Folha de S. Paulo e confirmado pelo Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Lula já havia indicado a aliados que iria começar a montar a próxima Esplanada assim que voltasse de viagens pela Ásia e Europa. Após oito dias fora, ele desembarcou em Brasília na madrugada desta terça-feira, 17.

Ao mesmo tempo em que debaterá com Camilo, Fonteles e Rui a formação do governo, o presidente nacional do PT, deputado eleito Edinho Silva (SP), está encarregado de conversar com dirigentes partidários, calcular quantos votos cada legenda garantirá ao governo no Congresso para, assim, Lula definir as pastas que ficarão com cada sigla.

A estratégia é diferente da adotada no atual mandato. Lula havia dividido pastas para as bancadas de cada partido, como, por exemplo, o Turismo, que tem a indicação dos deputados federais do União Brasil. Para exigir mais fidelidade das siglas que, muitas vezes, votaram contra o governo, agora Lula vai dar ministérios com base em quanto cada legenda se comprometerá a ajudar o Planalto.

Camilo, Fonteles e Rui fizeram parte da equipe que mudou toda a estratégia de Lula do primeiro ao segundo turno eleitoral, sendo essenciais para a virada histórica sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL). Passado o pleito, eles permanecem como os conselheiros mais próximos do presidente na articulação política.

Os três participantes da reunião podem acabar ocupando a Esplanada. Camilo é cotado para assumir a Casa Civil. Fonteles, assim que Lula foi reeleito no último dia 25, foi especulado para a Fazenda, algo que arrefeceu nos últimos dias.

Rui Costa, por sua vez, pode voltar a ocupar um cargo de relevância na Esplanada por ter a confiança e prestígio de Lula. Porém, com uma bancada bolsonarista turbinada no Senado, é possível que Lula decida dar-lhe uma função importante na Casa.

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