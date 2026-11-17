O ministro afirmou que o presidente pediu ajustes, mas evitou comentar qualquer tipo de detalhe sobre o texto

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O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta terça-feira, 17, que o presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai assinar na próxima quinta-feira, 19, o decreto de regulamentação da escala de trabalho 5x2 e fim da 6x1. Marinho afirmou que o presidente pediu ajustes, mas evitou comentar qualquer tipo de detalhe sobre o texto.

A fala foi dada a jornalistas na portaria do Palácio da Alvorada de onde Lula despacha nesta terça-feira, após voltar de viagem à Turquia, às Filipinas e à Espanha.

Marinho limitou-se a dizer que o decreto "vai consolidar o debate feito com o povo brasileiro" e que Lula fez alguns ajustes.

Participaram da reunião, além de Lula e Marinho, o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

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