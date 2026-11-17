Adiamento aconteceu em meio a pressões para que o relator, senador Eduardo Braga, incorporasse mudanças ao texto e pela possibilidade de derrota

Sem acordo, o Senado adiou ontem a conclusão da votação de projeto de lei com medidas de ajuste fiscal, cujo impacto no Orçamento de 2027 é estimado em até R$ 56 bilhões. O adiamento aconteceu em meio a pressões para que o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), incorporasse mudanças ao texto e diante do risco de uma derrota do governo.

O pedido partiu de Braga e foi acatado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que remarcou a votação para hoje. A expectativa inicial do governo era concluir a votação no Senado sem mudanças, para não desidratar o impacto fiscal, e enviar o texto à Câmara para que fosse analisado ainda ontem. Agora, segundo o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), a previsão é votar o projeto na Câmara só na próxima terça-feira.

Na semana passada, os senadores aprovaram o texto-base da proposta por 45 a 31 (apenas quatro além do necessário) e agora precisam analisar quatro destaques (propostas de mudança ao texto principal).

O principal entrave à votação foi o dispositivo que limita as compensações tributárias - que têm sido alvo de forte resistência do setor produtivo. Pelo projeto, ao fazer uma contenção adicional de gastos no Orçamento para perseguir o centro da meta fiscal, o governo ficaria autorizado a limitar o uso de compensações, mecanismo pelo qual as empresas quitam tributos com créditos que adquiriram junto à Receita Federal.

Um destaque apresentado pelo senador Alan Rick (AC), líder do Republicanos, tenta retirar a limitação dessas compensações do projeto de ajuste fiscal. Ele diz que esses créditos decorrem do regime não cumulativo e representam tributo que foi pago a mais, cuja restituição é assegurada por lei.

O ponto é sensível ao governo, uma vez que pode responder por até R$ 18,3 bilhões do ajuste previsto para o ano que vem. "Busquei nas últimas duas horas construir um entendimento com alguns dos autores dos destaques sobre o PLP (projeto de lei complementar) 299 de 2026. Ainda estou nesse exercício, na busca de um entendimento para que possamos encontrar um aprimoramento em relação a esse tema", disse Braga, ao anunciar o pedido de adiamento da votação.

Com previsão de impacto de R$ 45 bilhões a R$ 56 bilhões nas contas de 2027, o projeto é visto como um passo inicial do governo Lula para ajustar as contas públicas em seu quarto mandato e evitar o aumento expressivo da dívida pública. Mas o texto tem enfrentado críticas tanto do mercado - que vê as medidas como insuficientes - quanto de alas da própria esquerda - que temem cortes em programas sociais.

