O partido Cidadania, presidido nacionalmente por Alex Manente, vai realizar o Congresso Nacional Extraordinário a fim de deliberar sobre a incorporação ao partido Progressistas (PP) no próximo sábado, 21, às 14h. Caso seja aprovada, a ação prevê a incorporação já a partir do dia 27 de novembro, além da adoção do estatuto e do programa do PP.

A convocação foi formalizada no sábado anterior, 14, e aprovada por 21 votos a seis pelo Diretório Nacional. A reunião será realizada remotamente e terá como delegados os integrantes do Diretório.

As decisões sobre a incorporação ocorrem em meio a um desempenho baixo do partido. Federado com o PSDB desde 2022, o Cidadania não elegeu nenhum representante na Câmara dos Deputados. Além disso, entre todos os cargos, o partido elegeu apenas um deputado estadual: Romário Policarpo, em Goiás.

Sobre o processo, a legislação eleitoral aponta que, por decisão dos órgãos nacionais de deliberação, um partido pode decidir incorporar-se a outro. Após a adoção do estatuto e do programa do partido incorporador, é realizada uma eleição para definir o novo órgão de direção nacional.

Além disso, as siglas devem fazer o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após isso, o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido incorporado é realizado pela Justiça Eleitoral.

A lei prevê ainda repercussões no acesso aos recursos públicos e à propaganda eleitoral. Segundo a legislação, os votos do partido incorporado na última eleição geral para a Câmara dos Deputados são adicionados aos do incorporador para cálculos relacionados ao Fundo Partidário e ao horário eleitoral gratuito de rádio e televisão.

O PP, presidido nacionalmente por Ciro Nogueira (PI), elegeu nas últimas eleições 41 deputados federais. Junto com o União Brasil partido ao qual está federado, formam uma bancada de 87 deputados, a terceira maior da Casa. O PL tem a maior bancada, com 121 cadeiras, e é seguido pela federação do PT, do PCdoB e do PV, com 88. No Senado, a bancada do PP possui seis representantes e a do União Brasil, cinco.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo