A decisão do presidente Davi Alcolumbre atendeu a um pedido do relator, Eduardo Braga, que solicitou mais tempo para negociações

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou para a quarta-feira, 18, a votação dos quatro destaques (sugestões de mudanças) ao PLP de ajuste fiscal, prevista inicialmente para esta terça-feira (17). A postergação atendeu a um pedido do relator, Eduardo Braga (MDB-AM), que solicitou mais tempo para negociações. A decisão vem após o governo não conseguir chegar a um acordo com a oposição sobre os destaques - que poderiam desconfigurar o texto defendido pela equipe econômica.

Um dos motivos para o adiamento foi o temor de derrota: na semana passada, o texto principal do PLP foi aprovado por apenas quatro votos a mais do que o mínimo necessário, margem considerada apertada.

Mais cedo, ao chegar ao Senado, Alcolumbre mencionou a pequena vantagem: "Foi uma votação em que, por quatro votos, foi aprovado o texto principal."

Alcolumbre afirmou que os destaques serão o primeiro item da sessão da quarta-feira, 18, marcada para as 16 horas.

Veja os quatro destaques que o Senado vai analisar:

Compensações tributárias (Republicanos, RQS 783) - Pede a retirada do dispositivo que autoriza o governo a limitar o uso, pelas empresas, de créditos tributários para quitar outros tributos. Segundo o parecer do relator, a medida renderia ao governo de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões em 2027;

Lei Kandir (PL, RQS 776) - Pede a retirada do artigo que reduz de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano, entre 2027 e 2030, o repasse da União aos Estados pela desoneração das exportações. Pelo texto, a diferença seria paga em parcelas até 2037;

Compensação previdenciária (PL, RQS 775) - Pede votação em separado do artigo que limita a R$ 3 bilhões por ano, entre 2027 e 2030, o valor que a União paga aos regimes próprios de previdência de Estados e municípios. A Confederação Nacional de Municípios estima perda de cerca de R$ 5 bilhões por ano;

Emenda 40 (PL, RQS 780) - Proposta de Rogério Marinho (PL-RN) endurece o pacote: torna obrigatório perseguir o centro da meta, reduz de 2% para 0,6% o teto de crescimento real (descontada a inflação) dos gastos quando houver contingenciamento e retira os dispositivos que o senador chama de "calotes" (limite às compensações tributárias, Comprev e Lei Kandir), além do desconto do diesel na meta de 2026.

As propostas podem modificar trechos da versão principal do projeto, aprovada pelo plenário na última quinta-feira (12).

Na ocasião, o texto-base recebeu 45 votos favoráveis e 31 contrários. A proposta estabelece medidas para conter o crescimento das despesas públicas e melhorar o resultado das contas do governo nos próximos anos.

Senadores também analisarão, ao menos, cinco emendas no 2º turno de votação. Três delas são do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). As outras duas são de Wilder Morais (PL-GO) e de Leany Lemos (PSB-DF).

Após a conclusão da votação no Senado, o projeto ainda precisará passar pela Câmara dos Deputados. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que havia um acordo para que a Câmara analisasse a matéria ainda nesta terça-feira, após a conclusão da votação pelos senadores.

Com o adiamento no Senado, porém, a expectativa é de que a votação na Câmara também fique para a próxima semana.

A expectativa do governo federal é que as medidas previstas no pacote contribuam para melhorar em aproximadamente R$ 60 bilhões o resultado primário de 2027.

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