As primeiras versões foram reprovadas pela cúpula da corporação, que afastou os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes

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O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, deve entregar amanhã novos relatórios sobre citações a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no material extraído do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Esses documentos chegarão no início da noite ao gabinete do presidente da Corte, Edson Fachin.

As informações foram publicadas pelo portal UOL e confirmadas pelo Estadão.

As primeiras versões foram reprovadas pela cúpula da corporação, que afastou do caso os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, envolvidos na elaboração dos relatórios. O ato gerou crise interna na PF com alegações de interferência nas investigações.

Ontem, Andrei negou haver racha ou perda de autonomia na corporação e disse, sem citar nomes, que não será intimidado. As declarações foram dadas na cerimônia do Dia do Policial Federal, na sede da PF, em Brasília.

Na presença do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, Andrei afirmou que "não há crise, racha interno, muito menos perdas de autonomia" na instituição. Segundo ele, a PF "só tem um lado, do trabalho sério, técnico e imparcial". Ele disse que não se pode conceber que "vozes isoladas" queiram se achar maiores que a corporação.

O diretor-geral falou em tentativas de minar a credibilidade da corporação por "interesses vis e escusos", em especial após um período eleitoral. "Por mais que ataquem a instituição e a mim e aos meus familiares diretamente, não irão me intimidar, porque sabemos o que está por trás de tudo: a cobiça por cargos estratégicos e o comando da nossa instituição."

CRISE NA PF

Na semana passada, Cola e Cajé Lopes, da coordenadoria-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, que atuavam em equipes ligadas a investigações do caso Master, foram remanejados para outros cargos por determinação de Andrei

Os policiais afastados também produziram o relatório que detalhou as interações entre Vorcaro e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O documento, cujo teor foi revelado pelo Estadão, foi posteriormente tornado público pelo então relator da Operação Compliance Zero na Corte, ministro André Mendonça.

Moraes reagiu com acusações de que o colega conduziu as investigações para implicá-lo no caso Master e proteger o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Fachin então avocou temporariamente a relatoria dos inquéritos e determinou a produção de relatórios sobre as menções a todos os ministros.

Em uma sessão realizada no dia 15 de setembro, os magistrados trocaram insultos e acusações. Um grupo, do qual fazem parte Flávio Dino, Gilmar Mendes e o próprio Moraes, defende que seja votada, em deliberação única, a abertura de investigação contra membros do STF. Os novos relatórios devem ser descritivos, sem inferências nem cruzamento de informações. A diretriz é para que os próprios ministros decidam se há condutas graves o bastante para iniciar procedimentos de investigação.