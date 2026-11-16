Ao todo, serão distribuídos 3.009 kits, dos quais 2.941 destinados diretamente às equipes de Saúde da Família

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O Governo de Pernambuco entregou, nesta segunda-feira (16), mais de 17 mil equipamentos para reforçar a estrutura da Atenção Primária à Saúde (APS) nos 184 municípios do estado e no arquipélago de Fernando de Noronha. A distribuição integra a segunda etapa do Projeto Qualifica Atenção Primária à Saúde (APS) e conta com investimento de R$ 7,9 milhões da gestão estadual.

A entrega foi realizada no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, e reuniu prefeitos e representantes dos municípios. Ao todo, serão distribuídos 3.009 kits, dos quais 2.941 destinados diretamente às equipes de Saúde da Família.

Durante a solenidade, a governadora Raquel Lyra (PSD) destacou os investimentos realizados pelo governo estadual na rede pública de saúde e ressaltou a importância de fortalecer os serviços oferecidos perto da residência dos pacientes.

“Um dos grandes desafios do nosso estado é poder garantir à sua população, quase que na totalidade usuária do serviço público de saúde, a oportunidade de poder ser cuidada mais perto de casa, com resolutividade e sobrevida de qualidade. A gente precisa atender as pessoas perto, evitar doenças e acompanhar elas. Nada substitui o papel da atenção básica do nosso estado”, discursou.

A gestora também falou da necessidade de avançar na qualidade dos serviços oferecidos à população, para além das melhorias estruturais realizadas nas unidades de saúde.

“A qualidade não depende somente de um equipamento de ponta, de última geração. Significa dizer que a gente precisa atender as pessoas perto, evitar doenças, acompanhar elas. E nada substitui o papel da atenção básica do nosso estado”, declarou.



Raquel também projetou a continuidade dos investimentos na saúde para o próximo mandato e afirmou que o governo pretende avançar na qualidade dos serviços oferecidos à população.

"A gente vai estar aqui pelos próximos 4 anos e a vai revolucionar Pernambuco. Se eu tenho uma confiança, é de que a gente cortou o mato alto. Hoje, estamos entregando equipamentos para as unidades básicas de saúde. No começo do ano, entregamos computadores, no segundo semestre, foram ambulâncias, e agora estamos entregando equipamentos que chegam verdadeiramente perto do cidadão".

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, explicou que os kits foram montados para ampliar a capacidade de atendimento das equipes e oferecer melhores condições para a realização de procedimentos básicos nas unidades.

“É um conjunto de aparelhos que vai instrumentalizar as equipes de Saúde da Família para viabilizar, por exemplo, a vacinação em áreas rurais e a melhora dos exames, garantindo um atendimento mais qualificado para quem procura a Atenção Primária. Tudo isso para fortalecer cada uma das equipes de Saúde da Família, além da saúde prisional e das equipes de atendimentos especializados”.

Entre os materiais distribuídos estão balanças, estadiômetros, utilizados para medir a altura dos pacientes, caixas térmicas com termômetros, otoscópios e oftalmoscópios. Os equipamentos permitem, entre outras atividades, a avaliação dos ouvidos e dos olhos, além de garantir melhores condições para o transporte de vacinas, inclusive para localidades rurais.

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