A porcentagem cresceu dois pontos desde a última medição, em 2023. Ao longo da série histórica, houve um aumento de oito pontos porcentuais

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O eleitorado brasileiro que se declara como de centro cresceu e atingiu a maior marca desde 2007 (39%). O dado é da mais recente pesquisa Quaest. O levantamento mediu também a direita, 34% do eleitorado, e a esquerda, 24%.

A porcentagem do centro cresceu dois pontos desde a última medição, em 2023. Ao longo de toda a série histórica, iniciada em 2007, houve um aumento de oito pontos porcentuais. O número caiu, em 2014, para 26%, patamar no qual permaneceu até 2019, voltando a crescer em 2023. O eleitorado de direita sofreu uma queda de dois pontos porcentuais desde a última medição. Já o de esquerda cresceu um ponto porcentual.

O maior grupo (32%) de eleitores se considera independente, seguido por direita não bolsonarista (21%), lulista (19%), esquerda não lulista (14%) e bolsonarista (12%).