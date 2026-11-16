Grupo liderado por André Janones, tratado como peça-chave para reeleição do presidente, vem sendo usado para rebater críticos do projeto

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O projeto de ajuste fiscal apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou uma divisão entre setores da esquerda brasileira menos de um mês após a reeleição do petista. A proposta gerou divergências entre parlamentares governistas, dirigentes partidários e movimentos sociais, além de colocar o deputado federal André Janones (Rede-MG) no centro de um confronto após utilizar o canal de WhatsApp "Exército do Lula" para reagir às críticas ao governo.

O conflito ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (16), com a reação do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) às declarações do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e a manifestação do deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE) sobre os ataques recebidos nas redes sociais de perfis e influenciadores que defendem o PT e o governo Lula.

Lula retorna de viagem internacional acompanhado por Janones. Segundo a CNN Brasil, o presidente conversou com Moretti sobre as críticas e determinou que informações consideradas falsas pela equipe econômica fossem esclarecidas. O Exército do Lula teria sido acionado para essa tarefa, de acordo com a emissora.

O PLP 299/2026, apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) a pedido do Executivo, prevê contenção de despesas e medidas de arrecadação. O governo estima melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027. O texto-base passou pelo Senado na quinta-feira (12), por 45 votos a 31; quatro destaques serão analisados nesta terça (17), antes do envio à Câmara.

Moretti critica "fração sectária" e Lindbergh reage

A disputa entre Moretti e Lindbergh começou a ganhar força após o deputado questionar o ministro na Comissão Mista de Orçamento (CMO), na semana passada, sobre a tentativa de acelerar a tramitação do projeto sem negociação com os aliados.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, publicada no domingo (15), Moretti criticou uma "pequena fração sectária" da esquerda que, segundo ele, dificultaria o combate a privilégios tributários e adotaria posições próximas às de grupos empresariais. Sem citar nomes, fez referência a um parlamentar governista que o interpelou na CMO. À CNN Brasil, nesta segunda, acusou setores da esquerda de disseminarem informações falsas sobre os efeitos do ajuste.

Lindbergh interpretou a referência como uma indireta à sua atuação, classificou a entrevista à Folha como "desonesta" e acusou o ministro de tentar interditar o debate.

"Ele sabe que a minha preocupação é impedir que a economia brasileira entre em recessão e prejudique o Brasil e o governo do presidente Lula", escreveu o deputado. Ele também afirmou que os líderes governistas foram informados da proposta no mesmo dia em que se pretendia votá-la na CMO.

Moretti, por sua vez, defende que a proposta melhora a capacidade do governo de cumprir as metas fiscais e cria condições para reduzir os juros. O ministro nega que o projeto represente cortes nos pisos constitucionais de saúde e educação ou alterações na política de valorização real do salário mínimo.

Lideranças da esquerda divergem sobre ajuste fiscal

Antes mesmo da apresentação do PLP, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), havia advertido que o programa de cortes sociais defendido por Flávio Bolsonaro (PL) fora rejeitado nas urnas. Boulos defendeu a redução de benefícios tributários e emendas parlamentares, preservando os investimentos sociais.

A deputada federal reeleita Erika Hilton (PSOL-SP) também criticou a possibilidade de restringir despesas públicas. Já Sâmia Bomfim (PSOL-SP) questionou a tramitação acelerada e anunciou voto contrário à proposta na Câmara dos Deputados.

As críticas também alcançam integrantes do PT, como Natália Bonavides (RN) e Lindbergh Farias, e parlamentares de outras legendas governistas, a exemplo de Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Entre os deputados federais pernambucanos do campo da esquerda, Pedro Campos (PSB), vice-líder do governo na Câmara, foi o único a se posicionar tanto sobre a proposta quanto sobre o embate entre lideranças progressistas.

"O exército de Lula resolveu brigar entre si, e o motivo é um só, o ajuste fiscal", afirmou em vídeo nesta segunda.

Pedro defendeu a maior parte do PLP e contestou a possibilidade de corte direto no orçamento da saúde, que, segundo ele, deve chegar a R$ 272 bilhões em 2027. Discordou, porém, das mudanças no tratamento de receitas ligadas ao petróleo para o financiamento de despesas públicas.

"A maior parte dele é positivo, é cortando o benefício tributário de grandes empresas para garantir o aumento da saúde que já está previsto no orçamento", disse.

O socialista também questionou os juros elevados, estimando que um ponto percentual da Selic represente R$ 50 bilhões anuais.

"Então, ao invés de estar brigando entre a gente, a gente devia estar brigando com o sistema financeiro", afirmou.

No Senado, Humberto Costa (PT-PE) defendeu o texto-base e os dispositivos que ainda serão votados. Para o petista, a responsabilidade fiscal deve servir à redução dos juros e à recuperação da capacidade de investimento do Estado.

Jones x Janones e o 'Exército do Lula'

Janones passou a acusar setores da chamada "extrema-esquerda" de atacar Lula e incentivar a saída de seguidores do Exército do Lula. O canal ultrapassou 10 milhões de integrantes durante a campanha eleitoral, mas perdeu mais de 300 mil em meio à controvérsia, segundo levantamento do UOL. Usuários também reagiram às mensagens com emojis de tesoura, numa referência aos possíveis cortes.

Na comemoração da vitória, Lula chamou Janones de "nosso general" e defendeu a continuidade do grupo. A estrutura utilizada para mobilizar apoiadores contra Flávio Bolsonaro passou, agora, a ser empregada em discussões com integrantes do próprio campo político que reelegeu o presidente.

Um dos nomes envolvidos na controvérsia, Jones Manoel negou nesta segunda-feira, ao UOL News, que tenha procurado um embate pessoal com Janones.

"Ele (Janones) fez um direcionamento de que as pessoas que estavam criticando o PLP eram mentirosos, eram a esquerda radical, a extrema-esquerda. E as pessoas criaram uma polarização, Jones Manoel versus André Janones. Mas eu em momento nenhum citei o nome do deputado. Eu estou totalmente inocente nessa história, de uma disputa que eu não quero, que eu recuso e que eu não procurei em relação ao Janones", disse Jones, em entrevista ao UOL.

O deputado eleito reafirmou que sua oposição se dirige ao PLP. Ele considera que a possibilidade de reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento real dos gastos primários restringiria recursos para saúde, educação, assistência social e investimentos.

Jones argumentou que Lula conquistou o segundo turno com compromissos de ampliação de direitos, reindustrialização e fortalecimento do investimento público.

"Não é possível fazer isso com o atual arcabouço fiscal, e menos ainda com o PLP-299, que endurece o arcabouço fiscal", avaliou.

Ele também criticou a tentativa de votar o projeto poucas horas depois de sua apresentação.

"Isso é totalmente bizarro, antidemocrático", afirmou, mencionando uma carta contrária à proposta assinada por 90 entidades, incluindo o MST e organizações sindicais.

A reação não se restringe ao PSOL. No domingo (15), o PCdoB publicou nota crítica ao ajuste, embora reconheça dispositivos positivos e defenda aperfeiçoamentos. O economista Elias Jabbour, deputado federal eleito pelo partido no Rio de Janeiro, também questionou nas redes os efeitos das restrições sobre os investimentos públicos.

O papel do Exército do Lula ganhou outra dimensão com a proximidade de Janones ao presidente. Nesta segunda-feira, durante compromissos de Lula na Espanha, o deputado divulgou imagens e informações da reunião com Pedro Sánchez antes da publicação da agenda oficial pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Segundo a CNN, após conversar com Moretti, Lula pediu esclarecimentos sobre as críticas consideradas falsas pela equipe econômica, tarefa para a qual Janones e o canal teriam sido acionados. Não há confirmação, porém, de que o presidente tenha autorizado ataques a aliados que questionam o PLP.

Dirceu reconhece erros de articulação e lembra ajuste de 2015

O ex-ministro da Casa Civil e quadro histórico do PT José Dirceu apresentou outra avaliação em artigo publicado nesta segunda-feira no Opera Mundi. Embora tenha defendido as medidas centrais do PLP, afirmou que faltou diálogo com partidos aliados, bancadas e movimentos sociais.

"Defendo os objetivos e os principais instrumentos do projeto", escreveu. Mas acrescentou: "O governo cometeu erros políticos na condução do processo". Dirceu também criticou a comunicação governamental sobre as medidas e defendeu aperfeiçoamentos para proteger investimentos.

O ex-ministro recordou o ajuste adotado no segundo governo Dilma Rousseff, em 2015, sob a condução de Joaquim Levy. Ressaltou que as condições atuais são diferentes, mas apontou os riscos de apostar apenas na contração da demanda para recuperar o crescimento.

Há outros precedentes de divisões na esquerda. Em 2003, quatro parlamentares foram expulsos do PT por contrariar a orientação partidária na reforma da Previdência; o conflito contribuiu para a fundação do PSOL em 2004. Já as manifestações de 2013, iniciadas contra o aumento das passagens de ônibus, ganharam pautas variadas e passaram a ser disputadas também por grupos de direita. Isso não estabelece uma relação direta com a crise que levou ao impeachment de Dilma, em 2016, nem permite prever desfecho semelhante.

Em meio às discussões, a insatisfação com o PLP começa a chegar às ruas. A UNE e outras organizações convocaram manifestações para terça-feira (17) em capitais e principais cidades do país. No Recife, o PSOL anunciou ato às 16h, no jardim externo do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE.



