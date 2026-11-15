Não queremos fazer de impeachment de ministros do STF monotema, diz Rogério Marinho na TV

Marinho defendeu ainda uma reforma do Judiciário com participação do presidente do STF nas discussões e criticou a proposta de ajuste fiscal de Lula

O líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), disse que, caso seja eleito presidente da Casa em 2027, não transformará o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no único tema de sua gestão.

"É evidente que, cumprindo a Constituição, nós não queremos fazer disso um monotema, ou seja, caso sejamos presidente do Congresso Nacional, são dois anos de muitos desafios", declarou em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que será transmitida na noite deste domingo, 15.

Marinho defendeu ainda uma reforma do Judiciário com participação do presidente do STF nas discussões.

"Não iremos fazer uma intervenção. Nós vamos buscar a interlocução institucional com o presidente do Supremo Tribunal Federal, convidá-lo para participar conosco, juntamente com a OAB e com outras instituições da sociedade civil organizada, de uma comissão. Mas não uma comissão para discutir de forma indefinida. Com prazo determinado de 60 dias, porque tem muito acúmulo de discussão já feita em diversas instâncias, para que ao fim e ao cabo nós possamos materializar uma proposta", detalhou.

AJUSTE FISCAL

Marinho ainda criticou a proposta de ajuste fiscal defendida pelo governo Lula (PT) e afirmou que as medidas promoverão um calote nos entes federativos, aumento de impostos e uma pedalada fiscal.

"O que é que nós vimos quando nos debruçamos sobre o tema? Calote, ou seja, captura de recursos disponibilizados por acordo e por lei para Estados e entes subnacionais, na questão da Lei Kandir e na compensação previdenciária. Nós vemos aumento de impostos, que é o DNA de como o governo tem se comportado nos últimos cinco anos, em cima do lucro presumido de empresários que vão ser impactados por uma reforma tributária extremamente desconectada, que vai ter muita dificuldade de ser implementada, e pedalada fiscal, para permitir que os R$ 10,5 bilhões de subsídios que nós concordamos em função da guerra saiam dos parâmetros estabelecidos do orçamento da União", declarou.

O senador minimizou o voto favorável de senadores da oposição que permitiu a aprovação do texto-base do projeto de lei complementar do ajuste fiscal (PLP 299/2026) no Senado, na última quinta-feira, 12. Segundo ele, o resultado mostra que há "diversidade" no grupo.

"Você falar senadores de direita, teve 31 votos contrários, teve 3 ou 4 favoráveis. Então, nós temos uma característica, nós somos plurais, não tem centralismo democrático na direita", disse.