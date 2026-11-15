"Não podemos permitir que diferenças nos impeçam de trabalhar pelo Brasil", diz Hugo Motta
Presidente da Câmara dos Deputados publicou vídeo em alusão ao feriado da Proclamação da República, data celebrada há 137 anos no Brasil
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Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (15) em alusão ao feriado da Proclamação da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu o diálogo e o respeito entre os Poderes e disse que as diferenças não podem impedir o trabalho pelo Brasil.
"Há 137 anos, aprendemos que a democracia se fortalece com instituições sólidas, respeito entre os poderes e diálogo. Pensar diferente faz parte da democracia. O que não podemos é permitir que nossas diferenças nos impeçam de trabalhar pelo Brasil", declarou.
Motta afirmou ainda ser necessário "ouvir, respeitar opiniões e construir caminhos que atendam ao interesse da população". "Porque, acima de qualquer divergência, existe algo que deve nos unir, o compromisso com o Brasil. Neste 15 de novembro, reafirmamos esse compromisso com diálogo, equilíbrio e respeito à democracia", finalizou.