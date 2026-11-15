Eleição do Brasil passa em testes que apontaram fraudes eleitorais na Rússia, Nigéria e Senegal

Uma bateria de testes estatísticos que apontou sinais de fraudes em eleições na Rússia, na Nigéria e no Senegal, não encontrou indícios de manipulação no processo eleitoral brasileiro que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os testes foram aplicados pelo projeto Urna Transparente, que conta com a participação de cientistas políticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade de São Paulo (USP) e da Transparência Eleitoral Brasil.

A constatação vai na contramão das declarações do candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL), que disse que a virada de Lula no segundo turno seria "matematicamente impossível".

Observadores internacionais da Organização dos Estados Americanos (OEA) que acompanharam a eleição disseram que os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) coincidem com as informações coletadas em campo e que "não têm dúvidas quanto à integridade dos dados oficiais". Uma projeção estatística contratada pelo Estadão e desenvolvida pelo doutorando em ciência política Rodrigo Mahlmeister conseguiu antecipar com apenas 2,42% das urnas apuradas o resultado final da disputa presidencial, com uma diferença de menos de 0,2%.

Os testes funcionam como uma espécie de detector de fumaça. O objetivo é verificar se há anomalias estatísticas nos resultados divulgados e, em caso positivo, chamar atenção para realizar uma investigação mais a fundo. Parte dos métodos é utilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para detectar fraudes em obras e licitações.

"A melhor evidência disponível indica que não há nenhuma razão para desconfiar de fraude eleitoral no Brasil. Múltiplos testes, com pressupostos matemáticos diferentes, não apontaram nenhum indício nesse sentido. Se alguém está fraudando, precisa de um algoritmo muito sofisticado para enganar diversos testes. Como o TSE libera os dados muito rápido [após o fim da votação], seria algo hollywoodiano", afirma Dalson Figueiredo, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE.

Um dos métodos utilizados por ele foi proposto em 2012 pelos cientistas políticos Bernd Beber e Alexandra Scacco. A ideia é olhar para o último dígito do número de votos de cada candidato em cada seção eleitoral. Figueiredo aplicou o procedimento a quase 500 mil seções na eleição deste ano, no primeiro e no segundo turno.

Numa votação sem fraude, o último dígito deve ser aleatório. Um candidato pode ter 152, 154 ou 158 votos em uma seção eleitoral por acaso. Não há razão para que o algarismo 2 apareça com mais frequência que o 8, por exemplo. Como existem dez algarismos (de 0 a 9), espera-se que cada um apareça como último dígito em cerca de 10% dos resultados.

Um código malicioso inserido nas urnas eletrônicas ou alguém que inventa números para manipular os resultados tende a deixar rastros, repetindo mais alguns algarismos e evitando outros. Por isso, se a frequência de determinado algarismo como último dígito se afastar muito de 10%, é um sinal de que os resultados podem ter sido alterados.

Um dos gráficos do relatório técnico elaborado por Figueiredo mostra que os últimos dígitos das votações de Flávio e Lula no segundo turno ficaram próximos da frequência esperada de 10%. O pesquisador comparou o resultado da eleição brasileira com o da eleição de 2003 na Nigéria, onde houve suspeitas de fraude.

Diferentemente do Brasil em 2026, no país africano houve uma prevalência do dígito 0 em relação aos demais. A eleição nigeriana foi utilizada no artigo que propôs originalmente o teste como um caso em que foram detectados indícios de fraude, juntamente com a eleição de 2007 no Senegal - a contraprova foram as eleições legislativas da Suécia em 2002, e do próprio Senegal em 2000, que ocorreram sem problemas.

Outra forma de verificar a frequência é calcular a média simples dos últimos dígitos. Se todos os algarismos aparecem com a mesma frequência, a média fica em torno de 4,5, a metade do caminho entre 0 e 9.

Na análise, a média dos últimos dígitos das votações de Flávio foi de 4,49 em ambos os turnos. Já a média de Lula foi 4,5 nas duas votações, exatamente como prevê o método criado há quase 15 anos.

Isso significa que um programa de computador inserido nas urnas eletrônicas teria que ser capaz não apenas de alterar a votação dos candidatos, mas fazer isso de forma coordenada em 500 mil seções eleitorais para não alterar a média.

Os pesquisadores consideram essa hipótese remota, por exigir alto nível de sofisticação do código malicioso e uma capacidade enorme de processamento computacional.

Teste detectou possível fraude na Rússia

Nas últimas semanas Dalson Figueiredo publicou, em parceria com o também professor da UFPE Ernani Carvalho, resultados de outros testes que também não encontraram sinais de fraude eleitoral no Brasil.

Um deles é o teste dos números inteiros, ou redondos. A premissa é que, ao adulterar os resultados, as pessoas teriam uma preferência inconsciente por percentuais inteiros, como 80%, 85% ou 90%. Se houvesse fraude, haveria um número maior do que o esperado de seções em que Flávio ou Lula teriam obtido percentuais redondos.

Os pesquisadores brasileiros mantiveram a quantidade de votos recebida pelo bolsonarista e pelo petista nos dois turnos, mas simularam 1.000 formas de como esses votos poderiam ser distribuídos aleatoriamente entre as seções.

O objetivo foi determinar quantas seções com percentuais inteiros seriam esperadas de forma aleatória. O procedimento também foi aplicado aos dois turnos das eleições de 2018 e de 2022.

"Somando todos os seis turnos, observamos 535.137 seções com números inteiros contra 534.917 esperadas", concluíram Figueiredo e Carvalho em um artigo publicado no site Desvendados. Considerando somente o primeiro turno de 2026, houve 171 seções a mais do que o esperado - abaixo da margem de tolerância, que neste caso seria de 795 seções.

O método dos números inteiros foi utilizado para apontar indícios de irregularidades em eleições e plebiscitos na Rússia. O excesso de seções com números inteiros chegou a 2 mil em 2018 e 3.670 em 2020, segundo os autores, que citam trabalhos de pesquisadores russos que aplicaram o teste ao país governado por Vladimir Putin há mais de 25 anos.

Professor de Ciência Política da USP, Manoel Galdino prepara um artigo inspirado no método criado por Walter Mebane, professor da Universidade de Michigan e um dos principais especialistas em forense eleitoral - nome dado à área acadêmica que utiliza a estatística para conferir se os resultados de uma eleição são confiáveis. Os resultados dependem de milhões de simulações, exigem enorme capacidade de processamento e devem ficar disponíveis ainda neste mês.

O objetivo de Galdino é detectar se há padrões estatísticos indicando que votos foram computados em nome de eleitores que não foram votar. Outra hipótese que será testada é se houve transferência de votos: o eleitor votou em determinado candidato mas o voto foi contabilizado para outro.

"Já fiz o cálculo de diversas unidades da federação e em todas elas o resultado foi que não há indício de fraude, mas ainda não tenho o resultado final", disse ele.

"Esse projeto tem uma importância especial porque nós registramos antes do primeiro turno todos os testes que seriam feitos, com quais dados e quais critérios indicariam se houve fraude. Nesse sentido, é um teste neutro. Vou ter que seguir o protocolo pré-registrado. Não é possível torturar os dados [para chegar a uma determinada conclusão]", acrescentou.

Os registros das pesquisas foram feitos na Open Science Framework, plataforma de código aberto onde cientistas e pesquisadores disponibilizam a metodologia e os dados utilizados em seus trabalhos para que outras pessoas possam reproduzir os testes e verificar os resultados.