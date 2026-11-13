Wesley Oliveira, que filmou FHC acamado, ignora Estatuto do Idoso e nega ter cometido 'crime'

Homem prestou depoimento e afirma que gravações foram autorizadas; esposa do ex-presidente registrou ocorrência e contestou a versão

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O homem que filmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acamado e publicou o vídeo em suas redes sociais afirmou na quinta-feira, 12, que está colaborando com a Justiça, mas alegou que não cometeu "nenhum crime".

Em um vídeo publicado no Instagram, Wesley Oliveira disse que, na quarta-feira, 11, compareceu ao 4º Distrito Policial, na Consolação, junto com o marido, Lessandro Gonçalves, para prestar depoimento.

"Eu tenho certeza que tudo será resolvido, tudo será esclarecido da melhor forma possível", afirmou Oliveira.

"Nós estamos cooperando totalmente com as investigações e estamos à disposição da polícia, à disposição do Ministério Público, à disposição da Justiça", acrescentou.

Na legenda do vídeo, ele escreveu: "Estou tranquilo em relação à minha conduta e convicto de que não cometi nenhum crime". Nos comentários da publicação, ele acrescentou: "Nós não cometemos nenhum crime".

Estatuto da Pessoa Idosa prevê punições por divulgação de imagens depreciativas

As declarações de Oliveira, no entanto, contrastam com o que prevê o Estatuto da Pessoa Idosa, que criminaliza tanto a discriminação e a humilhação de idosos quanto a divulgação de imagens depreciativas dessas pessoas.

Na quarta-feira, Oliveira foi indiciado com base no artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê pena de seis meses a um ano de reclusão e multa para quem "desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo".

Ele também foi enquadrado no artigo 105, que prevê pena de um a três anos de detenção e multa para quem "exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa".

Além disso, Oliveira também foi indiciado no artigo 139 do Código Penal, que prevê pena de três meses a um ano de detenção e multa para quem "difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação".

Homem diz estar arrependido da repercussão do vídeo

Ao deixar a delegacia, Oliveira afirmou que estava arrependido, apesar de anteriormente ter dito o contrário. "Sim, eu me arrependo. Ontem eu dei algumas entrevistas dizendo que eu não me arrependia, porque eu entendi que, de fato, eu não tinha cometido nenhum crime, e não cometi", disse.

"E, hoje, eu me arrependo pelo fato de toda essa repercussão, porque eu fiz algo como jornalista, como influenciador digital. Eu não fiz com a intenção de vexaminar [sic] ou causar qualquer constrangimento", acrescentou. Segundo ele, Gonçalves o ajudou a gravar o vídeo.

Em 23 de outubro, a mulher de FHC, Patricia Kundrat Brasil, registrou um boletim de ocorrência no 23º Distrito Policial, de Perdizes, após Oliveira publicar um vídeo em que faz um "tour" pelo imóvel do ex-presidente e chega a mostrá-lo dormindo ao fundo.

Esposa de FHC afirma que gravações foram feitas sem autorização

No documento, ao qual o Estadão teve acesso, Patricia afirmou que Oliveira é companheiro de um amigo do ex-presidente e se aproveitou de uma visita para fazer as gravações sem autorização. Segundo ela, os vídeos mostram FHC em situação "totalmente vulnerável".

"Além da postagem com a finalidade de humilhar, desprezar, vexar desonrar, ridicularizar a imagem de um ex-presidente da República, Wesley ainda fez uma outra postagem no mesmo perfil de rede social onde mostra o apartamento citando valores e a intimidade do local onde a representante e seu companheiro residem", afirma o histórico do boletim de ocorrência.

Ao Estadão, Oliveira disse que seu marido é amigo de longa data de Patricia e, por isso, ambos frequentam a casa do ex-presidente. Ele afirmou que as gravações foram autorizadas pela mulher e acrescentou que, após o boletim de ocorrência registrado por ela, ambos conversaram por videochamada e que não há problemas entre eles.

O homem também disse que não está preocupado com o pedido de investigação apresentado pelos filhos de FHC. "Não tenho preocupação porque não cometi nenhum crime, foi tudo autorizado" afirmou.

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