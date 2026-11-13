STF tem 3 votos para manter decisão de Dino que flexibiliza folgas após fim da escala 6x1
Emendas permitem que acordos coletivos estabeleçam compensações com garantia de dois dias de descanso por semana
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Supremo Tribunal Federal (STF) tem três votos para manter a decisão do ministro Flávio Dino que flexibilizou os prazos para folgas após o fim da escala 6x1. A análise é realizada no plenário virtual, que começou nesta sexta-feira, 13, e tem conclusão prevista para a próxima segunda-feira, 16. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia acompanharam Dino para confirmar a liminar.
Na decisão proferida na última quinta-feira, 12, Dino manteve a transição do fim da escala 6x1 para 16 de dezembro, quando passa a valer a redução da jornada de 44 para 42 horas, com dois dias de folga remunerada. Nesse ponto, ele negou os pedidos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Por outro lado, Dino atendeu a parte dos pleitos empresariais ao flexibilizar o prazo para as folgas previstas na emenda constitucional, retirando as travas temporais sobre quando o trabalhador poderá usufruir do descanso.
A emenda promulgada pelo Congresso prevê que acordos e convenções coletivas poderão estabelecer regimes de compensação que assegurem, na média, dois dias de repouso por semana - oito dias de repouso por mês - e ao menos uma folga por semana, preferencialmente aos domingos. A decisão de Dino, na prática, desconsidera os prazos para usufruto das folgas, deixando a definição a cargo de acordo ou convenção coletiva.
Em outro ponto favorável às empresas, Dino decidiu que a nova jornada semanal de 42 horas de trabalho pode ser distribuída ao longo dos cinco dias da semana - ou seja, 8h24 por dia - sem necessidade de pagamento de adicional dos 24 minutos excedentes.