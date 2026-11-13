PGR se manifesta contra revisão criminal de condenação de Bolsonaro

Parecer enviado a Nunes Marques aponta ausência de fatos que justifiquem reavaliar condenação de 27 anos por tentativa de golpe de Estado

por Estadão Conteúdo
PGR se manifesta contra revisão criminal de condenação de Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a revisão criminal solicitada pela defesa de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, mostra reportagem da edição desta sexta-feira, 13, do jornal O Estado de S. Paulo.

No parecer, enviado na quinta-feira, 12, ao ministro Kassio Nunes Marques, relator da ação, ele diz que os advogados não apresentaram fatos para justificar a revisão da decisão da Corte.

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Defesa pede anulação da sentença e questiona provas

Na petição, a defesa do ex-presidente pedia, em caráter liminar, a anulação da sentença proferida pela Primeira Turma, que o julgou culpado na ação penal sobre a trama golpista do 8 de Janeiro. Gonet sustenta não haver evidências de cerceamento à defesa de Bolsonaro. E que a condenação se baseou em provas.

"As dúvidas que a petição inicial, apoiada no parecer técnico, suscita sobre a rastreabilidade de procedimentos técnicos não são capazes de, por si, evidenciar a inocência ou revelar uma causa especial de diminuição de pena" diz o parecer.

Dentre as afirmações feitas na petição inicial da defesa de Bolsonaro estavam questionamentos sobre a integridade da cadeia de custódia de provas utilizadas para condená-lo.

Advogados apontam supostas falhas na cadeia de custódia

Os advogados apresentaram parecer feito após o fim da ação penal que apontava para supostas inconsistências no material extraído de dispositivos eletrônicos.

A defesa alegou diversas nulidades processuais durante a tramitação do processo da trama golpista, como cerceamento de defesa pela falta de acesso integral ao material da investigação, falta de parecer da PGR em alguns procedimentos, entre outros argumentos.

A defesa também mencionou o prazo exíguo para a análise do extenso material probatório.

Nunes Marques deve liberar pedido para julgamento no STF

Após receber a manifestação da PGR, Kassio Nunes Marques deve liberar o caso para julgamento no plenário da Corte. Kassio se tornou relator da revisão criminal por integrar a Segunda Turma da Corte, colegiado que não realizou o julgamento do ex-presidente.

Jair Bolsonaro foi condenado em setembro de 2025 pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio.

O pedido da defesa do ex-presidente havia sido apresentado no dia 25 de setembro. Pela segunda vez, os advogados pediram em caráter liminar a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo do recurso. A medida não representa um novo julgamento e é considerada excepcional.

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