Pedro Campos defende federação entre PSB e PDT para fortalecer campo da centro-esquerda

Deputado federal afirmou que união entre as siglas deve ser o eixo central das discussões, mas não descartou a participação de outros partidos

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O deputado federal Pedro Campos (PSB) defendeu a formação de uma federação entre o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em entrevista ao Jornal do Commercio, nesta sexta-feira (13), o parlamentar afirmou que a união entre as duas siglas pode fortalecer o campo da centro-esquerda no cenário político nacional e ampliar sua capacidade de atuação nas próximas eleições.

Para Pedro Campos, a aproximação entre os partidos deve ser o ponto central das discussões sobre a possível federação. O deputado, no entanto, não descartou a participação de outras legendas que tenham afinidade ideológica com as duas siglas.

"Acho que o fato político central dessa federação que está sendo discutida é uma unidade de partidos que têm história e uma trajetória no campo da centro-esquerda. Então, não tenho dúvida de que o coração político dessa discussão é PSB e PDT", afirmou.

Para o parlamentar, a formação da federação também é importante diante das dificuldades enfrentadas por partidos de esquerda para superar a cláusula de barreira, mecanismo que estabelece requisitos mínimos de desempenho eleitoral para que as legendas tenham acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

Campos destacou que, nas eleições deste ano, apenas três partidos ou federações do campo da esquerda conseguiram superar a exigência. Segundo ele, o PT e seus aliados disputaram o pleito em uma federação, enquanto o PSOL também participou por meio de uma aliança partidária. O PSB, por sua vez, foi o único partido do campo que alcançou o desempenho necessário sem integrar uma federação.

O deputado também avaliou que o resultado eleitoral do PDT coloca em dúvida a capacidade da legenda continuar atuando de forma independente.

"E o PDT, com o resultado da eleição, está fadado a se tornar um partido que não vai ter as condições de continuar existindo da forma que existia. Então, acho que a grande discussão da federação é PSB e PDT", declarou.

Encontros com Raquel Lyra

O deputado também comentou os encontros realizados nesta semana entre os senadores eleitos Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

Pedro Campos avaliou as reuniões com naturalidade e lembrou que também participou de encontros institucionais com a governadora após ser eleito deputado federal.

"Com certeza. Quando fui eleito da última vez, fui convidado também pela governadora, junto com todos os deputados federais, e fui ao Palácio do Campo das Princesas para discutir o futuro de Pernambuco", afirmou.

As reuniões ocorreram no contexto das articulações políticas após as eleições e envolveram representantes de partidos que integram diferentes campos políticos em Pernambuco.

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