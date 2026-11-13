Bezerros participa da COP31 com projeto de reciclagem apresentado na Turquia

A iniciativa utiliza a coleta de resíduos sólidos durante as festividades da cidade para gerar trabalho e renda para mais de 120 pessoas

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Uma delegação de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP31), realizada em Antália, na Turquia. O município apresenta o projeto “Reciclar é Massa”, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, em um painel sobre a relação entre cultura popular, sustentabilidade e inclusão social.

A iniciativa utiliza a coleta de resíduos sólidos durante as festividades da cidade para gerar trabalho e renda para mais de 120 recicladores. Entre 2024 e 2026, o programa contabilizou mais de 50 toneladas de materiais recicláveis recolhidos.

A apresentação integra a programação do Pavilhão Brasil, no painel “Grandes Carnavais, Grandes Soluções: Cultura, Sustentabilidade e Inclusão Social”. Além de Bezerros, participam da atividade os municípios de Olinda, também de Pernambuco, e Salvador, na Bahia, em parceria com o Ministério da Cultura.

O projeto foi apresentado na COP30, em Belém, no Pará, e foi selecionado novamente para integrar a programação da conferência deste ano.

A comitiva é formada pela prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino, pela secretária municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Thais Santos, e pelo diretor de Assessoria e Planejamento em Meio Ambiente, Marco Ribeiro.