Vice de Lula, Alckmin exalta FHC após episódio de exposição em vídeo

"O presidente FHC deve ser sempre lembrado e honrado por sua grandeza para o Brasil e pelos serviços que prestou ao País", escreveu Alckmin

por JC
Vice de Lula, Alckmin exalta FHC após episódio de exposição em vídeo
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso - TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

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O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) enalteceu nesta quinta-feira, 12, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, após publicação de vídeo de FHC em seu apartamento.

"O presidente FHC deve ser sempre lembrado e honrado por sua grandeza para o Brasil e pelos relevantes serviços que prestou ao nosso País", escreveu Alckmin no X (antigo Twitter).

Wesley Oliveira gravou e publicou um vídeo no imóvel do ex-presidente em São Paulo. Ele fez um "tour" pelo apartamento e mostrou FHC, diagnosticado com Alzheimer em fase avançada. Nesta quarta-feira, 11, ele e o marido foram indiciados por difamação e discriminação contra pessoa idosa pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Ele também está proibido de se aproximar da casa de FHC e de divulgar imagens do ex-presidente.

Ao deixar a delegacia, Oliveira afirmou que estava arrependido, apesar de anteriormente ter dito o contrário. "Sim, eu me arrependo. Ontem eu dei algumas entrevistas dizendo que eu não me arrependia, porque eu entendi que, de fato, eu não tinha cometido nenhum crime, e não cometi", disse.

Na quarta-feira, mais de 400 pessoas assinaram uma nota de repúdio contra a publicação do vídeo que mostra FHC.

Carta

A carta, que tem como signatários nomes como os ex-ministros Nelson Jobim, José Serra e Simone Tebet, o jurista Miguel Reale Júnior, o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung e o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, expressa indignação com o ocorrido e chama o caso de "afronta à dignidade humana."

A carta considera FHC como "parte indissociável da história do País" e celebra sua contribuição para a democracia e para a estabilidade econômica. "Merece, por isso, o reconhecimento e o respeito de todos os brasileiros, independentemente de suas convicções políticas", diz o documento.

Não é sua condição de ex-presidente, afirma a carta, que torna o episódio especialmente condenável; é sua condição humana. "A dignidade, a intimidade e o direito ao respeito não desaparecem com a idade ou com a perda da capacidade de se defender. Ao contrário, tornam-se ainda mais merecedores de proteção", complementa.

 

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