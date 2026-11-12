PSB aprova início de federação com PDT e abre possibilidade de aliança com outros partidos

Decisão unânime autoriza negociações com PDT e outras siglas; acordo pode reunir cinco partidos, mas enfrenta resistências em Pernambuco.

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O Diretório Nacional do PSB aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira (12), o início do processo de formação de uma federação partidária com o PDT. A decisão, tomada durante reunião presencial e virtual na sede da legenda, em Brasília, autoriza a Executiva Nacional, comandada pelo ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), a avançar nas negociações e abre a possibilidade de inclusão de outros partidos do campo progressista.

A articulação busca fortalecer a representação das legendas no Congresso Nacional e ampliar a base de sustentação política do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A aprovação do PSB representa uma nova etapa das negociações, mas ainda não formaliza a federação, que depende de um acordo entre os partidos e de registro na Justiça Eleitoral.

"PSB e PDT compartilham trajetórias históricas de defesa intransigente da democracia, da justiça social e da soberania nacional", afirmou a direção socialista, em nota divulgada após a reunião.

Presidente nacional do PSB, João Campos destacou que as conversas entre os dois partidos não são recentes e que a possibilidade de uma federação já havia sido discutida anteriormente.

O encontro também contou com a participação do vice-presidente da República e presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), que defendeu a abertura da legenda para novas articulações políticas.

"Quero chamar a atenção para a importância dessa resolução. Devemos estar abertos para o futuro, para outras possibilidades e oportunidades também", afirmou Alckmin.

O vice-presidente também defendeu que o PSB concilie responsabilidade econômica, compromisso social e sustentabilidade.

"Saber fazer conta não é nem de esquerda nem de direita, é só saber matemática", declarou.

A proposta de federação avançou após a Executiva Nacional do PDT aprovar, na última sexta-feira (6), o ingresso do partido em uma composição com Solidariedade, PRD e Avante. Na ocasião, a direção pedetista também manifestou posição favorável à inclusão do PSB.

Uma eventual federação entre as cinco legendas poderá reunir 33 deputados federais e cinco senadores a partir de 2027. A composição também permitiria ao PDT superar as restrições impostas pela cláusula de desempenho, já que o partido elegeu apenas seis deputados federais nas eleições deste ano.

O PSB, por sua vez, elegeu 15 parlamentares para a Câmara dos Deputados e atingiu individualmente os requisitos legais para acesso ao Fundo Partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, defendeu a aproximação com os socialistas.

"Prosseguiremos com as discussões para agregar o PSB. São partidos que comungam de valores semelhantes e podem caminhar juntos nos próximos anos", afirmou, após a reunião da direção pedetista.

Vice-presidente da República e presidente em exercício, Geraldo Alckmin participou da reunião da executiva nacional do PSB - Reprodução/Instagram/Carlos Siqueira

Federação enfrenta resistências em Pernambuco

Apesar da aprovação unânime no PSB, a negociação enfrenta divergências dentro do PDT, especialmente em Pernambuco. A senadora eleita Marília Arraes (PDT), presidente estadual da legenda, manifestou resistência à formação de uma federação comandada pelo partido de João Campos, seu primo e antigo adversário político.

A preocupação envolve a autonomia do PDT dentro da futura estrutura partidária e os possíveis impactos sobre as articulações para as eleições municipais de 2028. A eventual composição exigirá que as legendas adotem decisões conjuntas sobre candidaturas e alianças eleitorais.

Na terça-feira (10), João Campos recebeu Marília Arraes em seu escritório político no Recife, em meio às negociações nacionais. Os dois divulgaram uma fotografia do encontro nas redes sociais, mas não anunciaram um entendimento sobre a federação.

Embora tenham integrado a mesma aliança nas eleições deste ano, quando Marília foi eleita senadora pela Frente Popular e João disputou o Governo de Pernambuco, os dois possuem trajetórias marcadas por divergências políticas.

Outro ponto de negociação é o comando nacional da futura federação. Enquanto o PSB busca assumir a presidência da composição, o PDT defende uma gestão compartilhada, com possibilidade de alternância entre as legendas.

As conversas devem avançar nos próximos dias, mas ainda não há definição sobre a distribuição dos cargos de direção nem sobre a participação efetiva de todas as siglas.