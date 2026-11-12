Projeto prevê medidas de ajuste fiscal de até R$ 60 bilhões em 2027

Projeto prevê "gatilhos" para aumentar o bloqueio de gastos no Orçamento, o corte de isenções tributárias e a mudança no cálculo do piso com Saúde

O governo apresentou ontem um conjunto de medidas para dar início ao que seria o ajuste fiscal do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a equipe econômica, as medidas terão um impacto da ordem de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões em 2027. No mesmo texto, contudo, o governo propôs retirar R$ 10,5 bilhões de gastos com subsídios ao óleo diesel para o cálculo da meta deste ano.

Protocolado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), o projeto prevê "gatilhos" para aumentar o bloqueio de gastos no Orçamento, o corte de isenções tributárias e a mudança no cálculo do piso com Saúde, entre outras propostas.

O texto pode ser votado hoje no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), chegou a acenar com a possibilidade de incluir o projeto na pauta de ontem à noite, mas recuou depois que parlamentares da oposição pediram mais tempo para analisar o projeto e o parecer já apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). Alcolumbre disse que "sentirá a temperatura" ao longo do dia. Caso haja concordância, fará uma sessão às 16h para votar o projeto. Caso contrário, o projeto ficará para a próxima semana.

O governo tem sido pressionado por economistas a apresentar um projeto crível para tentar equilibrar o Orçamento, diante da trajetória de alta acelerada da dívida pública. A primeira avaliação no mercado foi de que, apesar de não resolver todos os problemas fiscais, o pacote "vai na direção certa". "Ainda que não resolva todas as questões, sobretudo no que tange às regras de evolução de gastos obrigatórios e ao elevado nível de renúncias fiscais, representa uma boa iniciativa", afirmou o economista-chefe da Warren Rena, Felipe Salto.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que novas medidas relativas à agenda fiscal seriam avaliadas depois do retorno do presidente Lula da Turquia, onde participa da COP-31, e das Filipinas, para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Esse retorno está agendado para o dia 16.

‘FOCO’

Ontem, em entrevista, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse que uma Proposta de Emenda à Contituição (PEC) contendo medidas de ajuste fiscal ainda não está em andamento e que o governo optou pelo projeto de lei complementar porque o texto funcionaria como uma compensação à obrigatoriedade do seguro rural. O projeto contempla a necessidade de compensação às exceções às regras fiscais abertas pela transformação do seguro rural como despesa obrigatória.

"Esse tema (da PEC) ainda está em discussão interna. Eu prefiro focar no projeto de lei complementar porque ele realmente era uma necessidade, um acordo feito dentro do Congresso Nacional para o seguro rural", disse Moretti. "Em essência, o PLP (projeto de lei complementar) traz instrumentos para que a gente possa fazer contenção de despesas e para que a gente possa tomar medidas de revisão de gastos tributários. Somadas, essas medidas nos auxiliarão na obtenção do resultado primário que está projetado na Lei de Diretrizes Orçamentárias."

O ministro reforçou que o governo federal permanece comprometido com superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, o equivalente a R$ 73,2 bilhões, e previu percurso fiscal de melhoria até atingir 1,5% do PIB em 2030. Segundo o ministro, o arcabouço fiscal e os gatilhos aprovados pelo Congresso seguem vigentes para os planos do governo para 2027.

EVOLUÇÃO DOS GASTOS

O projeto prevê, por exemplo, o acionamento de novos gatilhos para aumentar a contenção de gastos em caso de necessidade de contingenciamentos nos relatórios bimestrais de receitas e despesas do Orçamento. O contingenciamento é utilizado pelo governo para congelar despesas e assegurar o cumprimento da meta fiscal quando há frustração da arrecadação projetada.

Um desses gatilhos prevê a redução do crescimento total dos gastos de 2,5% ao ano, descontada a inflação (o limite de despesas do arcabouço fiscal), para 2% caso o governo não consiga cumprir o centro da meta fiscal durante as divulgações dos relatórios bimestrais de receitas e despesas. Na prática, essa diferença de 0,5 ponto porcentual poderia ser contingenciada pela equipe econômica - ou seja, o montante equivalente a essas despesas poderia ser congelado no Orçamento

Pelas contas da equipe econômica, só essa medida abriria um espaço de R$ 12,8 bilhões em 2027. Em paralelo, esse gatilho também permitiria limitar as compensações tributárias no mesmo montante. Compensação tributária é quanto uma empresa salda de seus tributos por meio de créditos que possui com a Receita. Gastos obrigatórios não constitucionais também ficariam passíveis de contingenciamentos, segundo a proposta, em caso de acionamento desse gatilho.

Além dessas duas propostas, o projeto dobra de 10% para 20% o corte linear de benefícios tributários criado pela Lei Complementar 224, aprovada no fim de 2025, na gestão do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad.