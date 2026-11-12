Lula 4: Ex-presidente da Fiesp é cotado para comandar MDIC

Lula busca reeditar modelo adotado em sua primeira gestão à frente do Palácio do Planalto, convocando pessoas de renome em suas áreas.

O empresário Josué Gomes da Silva é cotado para comandar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué dirige o grupo têxtil Coteminas e sempre se definiu como um liberal.

Filho de José Alencar, que foi vice-presidente nas duas primeiras gestões de Lula, Josué é filiado ao PSB e tem posições antagônicas às do PT: já declarou ser favorável à privatização de muitas estatais e, ao deixar a presidência da Fiesp, em dezembro do ano passado, disse ser cético quanto à capacidade do Estado de atuar como deveria para promover o desenvolvimento.

Lula queria que Josué concorresse ao governo de Minas Gerais neste ano, mas as negociações não foram adiante e o PT decidiu por candidatura própria, lançando Patrus Ananias. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) venceu a eleição no primeiro turno.

Desde 2023, o presidente tenta levar Josué para sua equipe, mas nunca conseguiu. Na avaliação de Lula, o empresário possui o perfil ideal para o Ministério da Indústria e Comércio. Tem bom trânsito com o setor produtivo e a Faria Lima e, além disso, é natural de Minas, segundo maior colégio eleitoral do País e Estado onde o governo precisa criar "pontes".

Josué não costuma falar sobre sondagens ou convites políticos. "Passarinho na muda não pia", costuma repetir ele, na tentativa de despistar a curiosidade dos interlocutores. Em um passado não muito distante, chegou a ser consultado sobre a possibilidade de ser vice do próprio Lula. O empresário estreou nas urnas em 2014 quando disputou uma vaga no Senado pelo MDB, mas não foi eleito.

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O plano de Lula é reeditar, no quarto mandato, um modelo adotado em sua primeira gestão à frente do Palácio do Planalto, convocando pessoas de renome em suas áreas para o primeiro escalão. Nas conversas, ele sempre lembra, por exemplo, da atuação do empresário Luiz Fernando Furlan, presidente do Conselho de Administração da Sadia, no Ministério do Desenvolvimento.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, também filiado ao PSB, foi titular do MDIC até abril, quando deixou o cargo para fazer nova dobradinha com Lula na chapa. Alckmin ganhou mais protagonismo no governo ao liderar as negociações para enfrentar o tarifaço imposto aos produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após sua saída para disputar a eleição, a negociação foi assumida por Márcio Elias Rosa, que assumiu o comando do ministério. Elias Rosa é um dos integrantes da comitiva que acompanha o presidente na viagem à Turquia e às Filipinas.

Lula gosta do trabalho do ministro - que foi procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo e secretário de Justiça no governo Alckmin -, mas pretende deslocá-lo para outra função. Ele já foi citado para ocupar o lugar de José Múcio, que pediu para deixar o Ministério da Defesa, e também para representar o Brasil no exterior.

Todo esse arranjo, no entanto, depende de quais serão as novas atribuições de Alckmin na equipe. Motivo: Elias Rosa é visto como um nome da cota do vice. Como mostrou o Estadão, Alckmin é cotado para comandar o Ministério da Fazenda, mas tem enfrentado cada vez mais "fogo amigo" nas fileiras do PT. Na prática, uma ala do partido se articula para evitar que o vice ganhe um posto que possa projetá-lo como sucessor de Lula, em 2030.