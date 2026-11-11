Relator do PLP do ajuste do ajuste fiscal mantém boa parte do projeto e faz ajustes de redação

As mudanças são pontuais, de redação e/ou ajuste técnico. Como o projeto foi protocolado na tarde desta quarta-feira, não foram apresentadas emendas.

por Estadão Conteúdo
Relator do PLP do ajuste do ajuste fiscal mantém boa parte do projeto e faz ajustes de redação
Eduardo Braga, relator do projeto de lei complementar PLP 108.2024, tem o objetivo de criar regras para o Comitê Gestor do IBS - Marcos Oliveira/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) protocolou nesta quarta-feira, 11, seu parecer ao projeto de lei complementar que traz medidas de ajuste fiscal (PLP nº 299/2026), na forma de substitutivo. Braga manteve a arquitetura e quase todo o conteúdo do projeto original, articulado pela equipe econômica do governo e apresentado pelo ex-líder do governo senador Jaques Wagner (PT-BA).

"No Substitutivo apresentado, promovemos ajustes de texto com vistas ao aperfeiçoamento da proposição", escreveu Braga. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o impacto total estimado com o projeto é da ordem de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões em 2027.

As mudanças são pontuais, de redação e/ou ajuste técnico. Como o projeto foi protocolado na tarde desta quarta-feira, não foram apresentadas emendas. Uma das alterações está no trecho referente à limitação do crescimento real da despesa, estipulando que essa limitação será obtida mediante contenção de despesas, em vez do contingenciamento, que constava na versão original do projeto.

Sessão suspensa

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), suspendeu na noite desta quarta a sessão do plenário destinada à votação do PLP. A sessão deverá ser retomada nesta quinta-feira, 12, às 16h. Alcolumbre disse que "sentirá a temperatura" ao longo do dia. Caso haja concordância, fará uma sessão às 16h para votar o projeto. Se não houver, o projeto fica para a próxima semana.

Alcolumbre afirmou que a proposta vai ao encontro do desejo de diversos parlamentares pelo ajuste fiscal, mas admitiu haver "insegurança" pela falta de conhecimento do texto, apresentado há algumas horas.

A decisão ocorreu após parlamentares de oposição pontuarem a necessidade de mais tempo para conhecer os impactos da proposta.

O que diz o projeto

O projeto de lei autoriza o Executivo a mirar, durante a execução orçamentária, o cumprimento do centro da meta de resultado primário, em vez do piso. O texto autoriza também a redução do crescimento real da despesa primária, de 2,5%, conforme atualmente previsto no arcabouço fiscal, para 2,0%. Isso significa que, quando o Executivo buscar o centro da meta, poderá também reduzir seu limite individualizado de despesas primárias no exercício financeiro.

A redução de limite individualizado, contudo, não é permanente, pois não produz efeitos sobre a base de cálculo para os exercícios subsequentes. A cada exercício financeiro, o Executivo deverá avaliar e definir a contenção de gastos em face da necessidade do funcionamento da máquina administrativa e prestação de serviços à sociedade.

O texto ainda prevê a destinação do excedente de resultado primário de um exercício financeiro, em relação ao limite inferior da meta para a abertura, no exercício seguinte, de crédito adicional (suplementar ou especial) por ato do Poder Executivo destinado à realização de investimentos.

Citando informações do Poder Executivo, Braga indicou que a proposição tem os seguintes impactos fiscais para o exercício financeiro de 2027: melhora o resultado primário entre R$ 43,0 bilhões e 54,0 bilhões; e melhora a margem da regra de ouro em R$ 100,0 bilhões, em virtude da desvinculação de recursos que compõem o superávit financeiro, que permite reduzir a necessidade da realização de operações de crédito por emissão de títulos da dívida pública.

No que se refere ao resultado primário, seu aumento será produzido pelos seguintes eventos: a) contingenciamento com foco no centro da meta (contenção de despesas em cerca de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões); b) redução de compensação entre débitos e créditos dos contribuintes de tributos (aumento da arrecadação entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões); c) redução do gasto tributário em 10% (aumento da arrecadação de R$ 15,0 bilhões); e d) limite do benefício tributário ao valor constante do Demonstrativo de Gastos Tributários - DGT de 2026, corrigido pelo IPCA (aumento da arrecadação de R$ 4,5 bilhões).

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.