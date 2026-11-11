Raquel Lyra confirma saída de comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco

Governadora afirmou que o oficial comunicou a decisão no primeiro semestre e que a sucessão está sendo planejada internamente.

por JC
Raquel Lyra confirma saída de comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco
Governadora Raquel Lyra durante entrega de 128 unidades habitacionais do Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu - Renato Ramos/JC Imagem

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), confirmou nesta quarta-feira (11) a saída do coronel Ivanildo Cesar Torres de Medeiros do Comando-Geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A informação foi anunciada durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Campo das Princesas.

Segundo a governadora, o oficial comunicou a decisão ainda no primeiro semestre de 2026. Ele pretende deixar o cargo para dedicar mais tempo à família e a projetos pessoais.

Ivanildo tem 33 anos de serviços prestados à Polícia Militar. Raquel Lyra agradeceu pela atuação do coronel e destacou sua participação na condução da segurança pública do estado.

“Ele me comunicou desde o primeiro semestre de que faria o ano junto, e ele está entregando conosco o melhor ano da história de segurança pública em Pernambuco. Sou muito grata a ele, está aqui há 33 anos na PM do nosso Estado. Sai para se dedicar mais à sua família e outros projetos, mas ele tem aqui alguém que respeita muito ele e é muito grata”, afirmou.

A governadora também disse que o comandante comunicou a decisão aos demais coronéis nesta semana. Segundo ela, os dois mantiveram a informação em sigilo para evitar impactos no trabalho da corporação.

Quem será o substituto de Ivanildo Torres?

Raquel Lyra afirmou que a escolha do próximo comandante-geral está sendo planejada internamente, mas ainda não anunciou o nome do substituto.

A governadora disse que a saída de Ivanildo deixa uma grande responsabilidade para o sucessor e defendeu a continuidade do projeto de segurança pública do estado, com investimentos, combate ao crime organizado e reforço do policiamento ostensivo.

“Ele entrega na alta, vai trazer uma responsabilidade imensa para o seu sucessor, que nós estamos construindo internamente, mas que tem um projeto já muito claro de investimento, determinação, combate ao crime organizado e policiamento no chão para as pessoas andarem mais seguras”, declarou.

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