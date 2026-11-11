Presidente do Novo critica Alcolumbre por ironia contra Zema: "Deselegância tremenda"

Eduardo Ribeiro reagiu às declarações do presidente do Senado em entrevista à Rádio Jornal e reafirmou apoio a Rogério Marinho

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O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, classificou como uma "deselegância tremenda" as declarações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que ironizou o desempenho do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) na eleição presidencial de 2026. Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (11), Ribeiro criticou a postura do senador e afirmou que o partido não mantém proximidade com o atual comando da Casa.

A declaração ocorre em meio às articulações para a eleição da presidência do Senado, marcada para fevereiro de 2027. O Novo, que elegeu três senadores neste ano, já declarou apoio à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), adversário de Alcolumbre na disputa. Ribeiro esteve em Pernambuco nesta semana para encontros com dirigentes e parlamentares da legenda.

"Acho que foi de uma deselegância tremenda. Não cabe totalmente fora de postura de um cidadão que está sentado na cadeira de presidente do Congresso Nacional fazer um comentário desses a respeito de um homem honesto, um homem decente", afirmou o dirigente.

Na terça-feira (10), durante sessão no Senado, Alcolumbre ironizou a votação de Zema no primeiro turno das eleições presidenciais, quando o ex-governador recebeu 326.488 votos, equivalentes a 0,27% dos votos válidos.

O presidente do Senado relembrou um vídeo publicado por Zema em 2025, no qual o então governador de Minas Gerais apareceu comendo uma banana com casca para criticar a alta dos preços dos alimentos.

"Abriu a urna agora na eleição e ele teve 0,27% para presidente do Brasil. Não deu certo aquele videozinho que ele fez", declarou Alcolumbre, que também chamou o ex-governador de "espoca urna".

Em defesa de Zema, Eduardo Ribeiro atribuiu o desempenho eleitoral do correligionário à concentração de votos no senador Flávio Bolsonaro (PL).

"A conjuntura de voto útil, ele (Zema) acabou sendo a principal vítima, o primeiro a sangrar na migração de voto útil para o Flávio logo no primeiro turno, porque disputávamos ali o mesmo campo político", avaliou.

Novo apoia Rogério Marinho para presidência do Senado

Durante a entrevista, Ribeiro reafirmou que o Novo apoiará Rogério Marinho na disputa pelo comando do Senado, que será realizada em 1º de fevereiro de 2027. O dirigente destacou que a bancada de três senadores eleitos pelo Novo se somará aos 29 parlamentares do PL, formando um bloco de 32 votos declaradamente favoráveis à candidatura de Marinho.

"Nós já declaramos apoio ao Rogério Marinho, nós sempre fomos muito críticos à gestão do Davi Alcolumbre, também fomos críticos à gestão do Pacheco, e já fomos o primeiro partido ali a declarar apoio ao Rogério", afirmou.

Ribeiro também defendeu que o partido mantenha uma posição de oposição ao governo Lula e afirmou que a legenda está disposta a abrir mão de cargos e espaços de comando no Congresso para preservar suas posições políticas.

"Nós estamos dispostos a abrir mão disso, de comissões e cargos, para mantermos a nossa coerência. Porque foi isso que fez a gente crescer e é isso que a sociedade espera", declarou.

O presidente do Novo afirmou ainda que a bancada ampliada terá maior capacidade de atuação parlamentar, especialmente nas discussões sobre política econômica, responsabilidade fiscal e redução da carga tributária.

Ao comentar a agenda econômica, Ribeiro defendeu três prioridades para a próxima legislatura: redução dos gastos públicos, diminuição de tributos e simplificação das normas que regulam a atividade empresarial.

Crescimento do Novo e desempenho em Pernambuco

Eduardo Ribeiro também comemorou os resultados obtidos pela legenda nas eleições deste ano. O Novo elegeu dez deputados federais, três senadores, 15 deputados estaduais e dois vice-governadores, além de superar a cláusula de barreira, que estabelece critérios de desempenho eleitoral para o acesso a recursos partidários e propaganda gratuita.

Segundo o dirigente, o crescimento da bancada permitirá que o partido tenha maior participação nas decisões do Congresso Nacional, incluindo prerrogativas regimentais às quais não tinha acesso com os três deputados federais eleitos em 2022.

Em Pernambuco, Ribeiro destacou a eleição do vereador do Recife Eduardo Moura (Novo) para a Câmara dos Deputados, com 113.482 votos, e a reeleição de Renato Antunes (Novo) para a Assembleia Legislativa, com 32.200 votos.

O dirigente também mencionou o desempenho de Carlos Sant'Anna (Novo), que recebeu 698.316 votos na disputa pelo Senado, mas não conseguiu se eleger.

Na Câmara Municipal do Recife, o partido manterá duas cadeiras, com Felipe Alecrim e George Bastos, suplente que assumirá a vaga deixada por Eduardo Moura em 2027.

Ribeiro atribuiu parte dos resultados à atuação do presidente estadual do Novo, Técio Teles, e destacou que o crescimento eleitoral da legenda deverá orientar os próximos passos do partido no estado.