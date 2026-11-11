Moretti estima que projeto que limita supersalários pode render economia de cerca de R$ 3 bi

O projeto contempla a necessidade de compensação às exceções às regras fiscais abertas pela transformação do seguro rural como despesa obrigatória.

por Estadão Conteúdo
Moretti estima que projeto que limita supersalários pode render economia de cerca de R$ 3 bi
Reunião da Comissão Mista de Orçamento para ouvir o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti - Lula Marques/Agência Brasil

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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse que o trecho do projeto de lei complementar (PLP) de ajuste fiscal relativo à revisão de privilégios, como os supersalários, deverá ter um impacto de R$ 3 bilhões. O impacto total estimado com o projeto é da ordem de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões em 2027.

"Vai depender muito do projeto a ser aprovado, mas nós fizemos uma previsão em torno de R$ 3 bilhões, pelo menos, de economia olhando para os projetos de limite aos supersalários que estão na Casa Câmara", disse o ministro, ao participar de audiência pública realizada nesta tarde na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. Segundo ele, não há necessidade de envio de novo projeto, até para não atrasar a etapa de tramitação.

O texto do projeto de ajuste fiscal protocolado nesta quarta-feira, 11, no Senado Federal pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) prevê que o Congresso aprecie, em até 120 dias após a publicação da lei, projeto para disciplinar o teto de remunerações e verbas indenizatórias no serviço público, no âmbito da discussão sobre os chamados supersalários.

"Estamos propondo ao Congresso Nacional um prazo para que seja votado o projeto de supersalários e que a gente possa, inclusive usar esse limite, seja para acelerar o processo de consolidação fiscal, seja para custear políticas estratégicas, como as políticas de segurança pública", afirmou Moretti na audiência pública.

O projeto contempla a necessidade de compensação às exceções às regras fiscais abertas pela transformação do seguro rural como despesa obrigatória. O titular do Planejamento havia explicado que o governo havia focado no PLP - e não em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), como havia sido aventado - porque o projeto já era um tema do Congresso Nacional, que vinha estudando uma compensação ao benefício.

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