Lula cobra dos países desenvolvidos verba para os compromissos da agenda climática

No discurso, o presidente Lula argumentou que "não faz sentido" abandonar o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas

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Em discurso durante abertura da Cúpula de Líderes da 31.ª Conferência do Clima da ONU (COP31), em Antália, na Turquia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou países desenvolvidos a cumprirem seus compromissos com a agenda climática e defendeu que Austrália e Turquia incluam os mapas do caminho de combate ao desmatamento e descarbonização da economia produzidos pela presidência brasileira da COP30, de Belém, nas negociações formais.

"Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos. A próxima COP, em solo africano, representa oportunidade histórica de garantir mais recursos para um continente que se encontra estrangulado pelo endividamento", disse, aplaudido pela plateia.

Ele também citou os resultados da eleição, dizendo que o País foi às urnas e "empunhou as armas da democracia".

Segundo Lula, a questão climática é uma "crise de injustiças" e argumentou que "não faz sentido" abandonar o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A máxima orienta o regime climático da ONU e estabelece que países desenvolvidos devem liderar o combate à crise do clima por terem sido os maiores responsáveis por criá-la. A próxima Cúpula do Clima ocorrerá na Etiópia.

O presidente Lula foi o quarto a discursar na abertura da Cúpula de Líderes, após o secretário-geral da ONU, António Guterres, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.

Lula criticou os líderes globais. "No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações", disse.

Lula falou sobre os feitos do Brasil na área climática, citando dados da redução histórica do desmatamento e queda nas emissões de gases do efeito estufa. E defendeu que a COP-31 inclua os mapas do caminho da presidência da COP30 no Balanço Global, que é fruto da negociação formal. "O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta", disse Lula.

VITÓRIA NAS URNAS

O presidente falou sobre sua vitória nas urnas. Ele afirmou que a escolha do povo confrontou quem nega as evidências da ciência e ameaça a Amazônia. "Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar", disse. "O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável."

Autoridades estrangeiras exaltaram a presença de Lula. O ministro de Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, disse que esta conferência é "a COP da festa da vitória" de Lula. "E não há motivo para desistir da luta pelo clima ou pelas florestas. Entre o primeiro e segundo turnos, você não desistiu", disse Miliband a Lula.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu o fim dos combustíveis fósseis. "Os combustíveis fósseis precisam seguir o caminho dos dinossauros. E isso não vai acontecer por si só. Os dinossauros não tinham um lobby. Os combustíveis fósseis têm."

SEM VOZ

O presidente Lula pediu que seu discurso, em que cobra novos investimentos no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), fosse lido pelo ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco

"Com o TFFF já mobilizamos US$ 7,8 bilhões de diferentes parceiros internacionais. A iniciativa conta com o envolvimento de 66 países e da União Europeia, incluindo países que concentram cerca de 90% das florestas tropicais do planeta. Novos investimentos são bem-vindos", leu o ministro na Cúpula.

O discurso mencionou a dificuldade de mobilizar recursos. "O mundo reconhece o valor das florestas, mas ainda não está disposto a financiar sua proteção na escala necessária."

A meta do TFFF é obter US$ 10 bilhões em investimentos até o fim do ano. A COP31 é considerada estratégica para mobilizar mais parcerias.

Lula destacou que os recursos investidos no TFFF não são uma doação e trarão retorno financeiro. "A falta de compromisso com a redução das emissões e da descarbonização das economias é uma grave ameaça às florestas tropicais. Se esses biomas ultrapassarem seu ponto de não retorno, o equilíbrio climático global pode se romper", disse.