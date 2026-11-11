Após eleições, Raquel Lyra e Marília Arraes se reúnem no Palácio do Campo das Princesas

Primeiro encontro após as eleições teve como pauta obras, abastecimento de água e articulação da bancada pernambucana no Congresso Nacional.

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), recebeu a senadora eleita Marília Arraes (PDT) na tarde desta quarta-feira (11), no Palácio do Campo das Princesas. O encontro teve como pauta demandas do estado que dependem de articulação com o Governo Federal e do trabalho da bancada pernambucana no Congresso Nacional.

A aproximação de Marília com o Governo do Estado ocorre em meio às discussões sobre uma possível entrada do PSB na federação partidária do PDT. Segundo informações da coluna Blog Dellas, assinada por Terezinha Nunes, Marília teria dito a pessoas próximas que deixará o PDT caso a direção nacional confirme a aliança com os socialistas.

Durante a reunião com Raquel, Marília defendeu a criação de um comitê permanente de trabalho entre o Governo de Pernambuco e os parlamentares do estado no Senado e na Câmara dos Deputados.

Entre os temas apresentados pela senadora eleita estão a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina no trecho até Suape, melhorias na rede de abastecimento e distribuição de água e os impactos da transição para o novo sistema tributário, especialmente sobre Pernambuco e os demais estados do Nordeste.

Marília apresenta pautas defendidas durante a campanha

Marília também levou à reunião propostas que defendeu durante a campanha eleitoral. Entre elas, o acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive por meio do licenciamento compulsório de patentes de medicamentos como o Mounjaro.

A senadora eleita também mencionou a ampliação da assistência às mulheres com endometriose e sintomas do climatério e da menopausa, além da expansão das Delegacias da Mulher com funcionamento 24 horas e da criação de centros de convivência para idosos.

Outra pauta apresentada foi a integração de associações de rendeiras e bordadeiras ao Polo de Confecções do Agreste, com o objetivo de aproximar o artesanato pernambucano da alta-costura e do mercado internacional.

Marília afirmou que o resultado das urnas deve ser respeitado e defendeu a união de esforços em torno das demandas do estado.

“O Governo do Estado poderá contar com a nossa atuação no Senado e com a articulação junto ao governo do presidente Lula em tudo aquilo que representar avanços concretos para o nosso povo”, declarou.

Em postagem no Instagram, Raquel Lyra também comentou o encontro. “É importante abrir espaços de diálogo, trocar ideias e construir caminhos que contribuam para o desenvolvimento de Pernambuco”, afirmou.

Possível aliança entre PDT e PSB gera impasse para Marília

De acordo com a coluna Blog Dellas, Marília ainda espera que o PDT escolha outro caminho, como uma federação com o PSDB ou a manutenção das articulações com partidos menores, a exemplo de Avante, Solidariedade e PRD.

A resistência à aproximação com o PSB estaria relacionada a divergências com lideranças da legenda em Pernambuco. Entre os episódios citados pela coluna está um café da manhã promovido pelo prefeito do Recife, João Campos, no dia do segundo turno das eleições presidenciais, que reuniu lideranças envolvidas na campanha e não contou com a presença de Marília.

A coluna também relata que integrantes do PSB teriam demonstrado incômodo com a exposição da senadora eleita ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o segundo turno.

Raquel também recebeu Humberto Costa

Esta foi a primeira reunião entre Raquel Lyra e Marília Arraes após as eleições de outubro.

Na segunda-feira (9), a governadora também recebeu o senador Humberto Costa (PT) no Palácio do Campo das Princesas. Segundo o Blog Dellas, a conversa foi reservada e não constou na agenda oficial da governadora.

“Conversamos sobre a eleição deste ano, a reeleição do presidente Lula e como vamos poder ajudar mais Pernambuco”, afirmou Humberto ao blog.