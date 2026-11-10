Quaest: satisfação com a democracia supera insatisfação e anota maior índice da série histórica

Levantamento mostra que 65% dos brasileiros consideram a democracia preferível a qualquer outro regime, enquanto 9% dizem preferir a ditadura

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A satisfação do brasileiro com a democracia atingiu o maior índice desde o início da série história da pesquisa e alcançou 48% dos brasileiros, superando a insatisfação, de acordo com levantamento divulgado pela Quaest nesta terça-feira, 10. Os que estão insatisfeitos são hoje 46%. É a primeira vez, desde 2014, que a satisfação supera numericamente a insatisfação.

Para os anos de 2002 a 2022, a Quaest usou dados do Estudo Eleitoral brasileiro (Eseb), pesquisas realizadas após cada ciclo eleitoral pelo Centro de Estudos de a Opinião Pública (Cesop) para fazer a série histórica.

Insatisfação chegou a 80% no levantamento de 2018

Em 2022, eram 66% os que estavam insatisfeitos e 25% os satisfeitos. Em 2018, no auge da insatisfação, apenas 12% estavam satisfeitos e 80% insatisfeitos.

A Quaest também perguntou se a democracia é preferível a qualquer outro regime. São 65% os que acham que sim. Outros 9% afirmam que a ditadura pode ser preferível, 11% apontam que tanto faz e15% não sabem ou não responderam.



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