Polícia Federal: Associação dos Delegados critica cúpula após troca de chefias no Caso Master e saída de Andrei Rodrigues

Entidade vê risco à autonomia após saída de investigadores do Caso Master; crise interna se soma à recente desfiliação do diretor-geral.

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A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) divulgou nota de repúdio contra o afastamento de dois delegados de suas funções de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro.

A medida ocorreu um dia após a conclusão de relatórios que mapearam menções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das apurações do Caso Master.

O episódio amplia o cenário de tensão e expõe uma crise na cúpula da corporação, que já vinha sob forte pressão interna após o próprio diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues, solicitar desfiliação da ADPF.

Troca de delegados e determinação para refazer relatórios

Os delegados que deixaram os postos de chefia são Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé. Ambos participaram diretamente da elaboração dos relatórios com citações a magistrados do Supremo, localizadas em materiais apreendidos com o empresário Daniel Vorcaro.

Após a entrega do material, a cúpula da Polícia Federal determinou que os documentos fossem refeitos para apresentar as mensagens e seus respectivos contextos, sem a inclusão de análises ou conclusões sobre a conduta dos juízes. Em manifestação oficial, a PF declarou que a reformulação segue diretrizes fixadas pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, e sustentou que as trocas administrativas não alteram as equipes que presidem os inquéritos em andamento.

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Associação aponta risco de retaliação e cobra autonomia

Para a ADPF, no entanto, as explicações dadas pela direção da PF são insuficientes para justificar as destituições e a ordem de revisão dos relatórios. A entidade destacou que não contesta a prerrogativa de substituição de chefias, mas classificou como inadmissível que mudanças decorram de divergências de entendimento jurídico entre investigadores e a direção do órgão.

A entidade argumenta que a legislação processual e a Lei nº 12.830/2013 garantem a autonomia técnico-jurídica e investigativa aos delegados que presidem os procedimentos. Em nota, a associação afirmou que não cabe ao diretor-geral interferir no conteúdo ou exigir a reformulação de peças produzidas na atividade de polícia judiciária.

O documento emitido pela categoria também alerta para o precedente que a medida pode criar dentro da instituição. A entidade apontou que a possibilidade de retaliação em função das pessoas citadas em investigações ameaça a independência da carreira e afeta a credibilidade dos trabalhos perante a sociedade.

Desfiliação de diretor-geral e pressão por mandato fixo

O atrito recente se soma ao distanciamento formal entre a cúpula da PF e a entidade de classe. Na última sexta-feira (6), Andrei Rodrigues pediu sua saída da ADPF após 24 anos como associado, motivado por divergências sobre sua atuação e a representação dos delegados.

A relação já havia se desgastado em setembro, quando Andrei foi temporariamente afastado por ordem do ministro André Mendonça - decisão depois revertida por Flávio Dino e suspensa por Edson Fachin -, ocasião em que o chefe da corporação considerou insuficiente o apoio prestado pela entidade.

Diante do novo impasse, a ADPF voltou a defender a aprovação da PEC 412/2009, que trata da autonomia constitucional do órgão, e propôs que o cargo de diretor-geral passe a ter mandato fixo com escolha a partir de lista tríplice votada diretamente pelos delegados.